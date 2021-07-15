"Поможет только чудо": запрещенный в Украине российский музыкант оказался на грани смерти

У лидера популярной в 80-х российской группы "Звуки Му" Петра Мамонова, которому с декабря прошлого года был запрещен въезд на территорию Украины на три года, начали отказывать почки. Врачи говорят, что ему помочь может "только чудо".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

70-летний музыкант находится в искусственной коме, в которую он был введен из-за коронавируса. Сейчас состояние Мамонова стабильно тяжелое.

Отмечается, что российский артист находится в септическом шоке, а попытки вывести его из комы врачами пока не рассматриваются.

В 2014 году Петр Мамонов рассказал, что в 25-летнем возрасте он получил тяжелую травму, из-за которой ему удалили одно легкое.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский актер и музыкант Михаил Боярский был госпитализирован с коронавирусом после вакцинирования российским "Спутником V".