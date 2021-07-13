Умер кинорежиссер и бывший муж Аллы Пугачевой: названа причина

В столице России Москве умер второй муж известной певицы Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович.

Телеграм-канал Baza отмечает, что в последние дни он находился в больнице имени Бахрушиных, куда его доставили с осложнениями коронавирусной инфекции COVID-19 и обширным поражением легких.

На момент смерти Стефановичу было 76 лет.

В 1977 году он женился на Алле Пугачевой, однако их брак распался в 1981 году. Общих детей у них не было.

На счету Стефановича работа над 11 художественными фильмами и около 40 документальными.

Он был награждён золотой медалью Российской академии художеств, золотым орденом Фонда ЮНЕСКО, золотой медалью Творческого союза художников России и премией Союза журналистов России.

Как сообщалось ранее, от COVID-19 умер известный российский режиссер и актер Владимир Меньшов, снимавший фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".