Коронавирус убил Владимира Меньшова

В понедельник, 5 июля, в Москве в возрасте 81 года ушел из жизни известный российский режиссер и актер Владимир Меньшов. Он проходил лечение в больнице от коронавируса.

Об смерти мужчины сообщили на сайте "Мосфильма".

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже, говорится в сообщении.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан). В 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.

Меньшов снял фильмы, такие как: "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли". Напомним, что в 1981 году его фильм "Москва слезам не верит" (1979) был удостоен премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Супруга Меньшова - актриса Вера Алентова. В этом браке у звезд родилась дочь Юлия, которая пошла по стопам родителей став актрисой.

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