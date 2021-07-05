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Понедельник, 05.07.2021
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Коронавирус убил Владимира Меньшова

Коронавирус убил Владимира Меньшова
11:15 Сегодня Телеграф

В понедельник, 5 июля, в Москве в возрасте 81 года ушел из жизни известный российский режиссер и актер Владимир Меньшов. Он проходил лечение в больнице от коронавируса.

Об смерти мужчины сообщили на сайте "Мосфильма".

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже, говорится в сообщении.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан). В 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.

Меньшов снял фильмы, такие как: "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли". Напомним, что в 1981 году его фильм "Москва слезам не верит" (1979) был удостоен премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

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Супруга Меньшова - актриса Вера Алентова. В этом браке у звезд родилась дочь Юлия, которая пошла по стопам родителей став актрисой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 69-году умер украинский актер театра Алексей Рубинский, страдавший от глухоты.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 344

Все по теме:

Владимир Меньшов, Смерти, Коронавирус, Covid-19, Альманах 2021.
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