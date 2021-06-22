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Потерял слух, но продолжал работать: умер народный артист Украины Алексей Рубинский

Потерял слух, но продолжал работать: умер народный артист Украины Алексей Рубинский
13:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В ночь на 22 июня в Харькове ушел из жизни украинский актер, режиссер, драматург, театральный деятель, художник-график, а также Народный артист Украины Алексей Рубинский. Мужчине было 68 лет.

Об этом сообщил коллега актера Михаил Озеров, пишет "Суспільне".

В течение 45 лет Рубинский работал в Харьковском театре кукол имени Афанасьева. И не прекращал работы, несмотря на полную потерю слуха в 2013 году.

"Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать", - рассказал Озеров.

Сыграл более 130 ролей в спектаклях, среди которых "Мастер и Маргарита", "Вишневый сад", "Ревизор", "Колхоз животных". Является автором исследований "Харьковский театр кукол: история, анализ традиций и школы", "Очерки историй показательного театра кукол в Харькове".

После продолжительной болезни умер известный тележурналист из Украины

Его дедом был Константин Рубинский (1860-1930) - известный украинский историк, филолог, директор библиотеки Харьковского университета, один из основателей украинского библиотековедения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 92 году жизни умер украинский хореограф Григорий Чапкис.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Смерти, Альманах 2021, Алексей Рубинский.
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