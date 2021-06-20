После продолжительной болезни умер известный тележурналист из Украины

Российский деятель телевидения, режиссер, продюсер, заслуженный журналист России, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет в воскресенье, 20 июня. Его называли "Папой" российского телевидения.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни", - сказали в пресс-службе ОТР.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Лысенко умел от коронавируса.

Анатолий Лысенко родился в Виннице в 1937 году. Семья переехала в Москву через 5 дней после его рождения.

В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Еще будучи студентом, впервые попал на телевидение по приглашению принять участие в морально-этическом диспуте на тему любви и дружбы.

В 1959 году начала работать в качестве внештатного автора и ведущего молодежных программ. В 1986–1990 годах занимает должность заместителя главного редактора Главной редакции программ для молодежи, а с 1987 года руководил программой "Взгляд". Именно Лысенко предложил создания телеигры "Поле Чудес" - адаптации французской телеигры "Колесо фортуны".

С 1990 по 1996 год руководил в ранге генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией.

В 2012 году был назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России", которое начало работу уже на следующий год.

Его супруга Валентина Лысенко (род. 1943) - инженер. В этом браке у пары родилось двое детей: дочь Марьяна Лысенко (род. 1970), главный врач ГКБ № 52, доктор медицинских наук, и сын Виктор Лысенко (род. 1976), выпускник МГИМО, журналист-международник.

Имеет 5 внуков и 4 правнука.

Ранее "Телеграф" сообщал, что от коронавируса 19 июня скончался латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, более известный как Слава Сэ.