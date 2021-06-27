Скачать
Воскресенье, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Welcome to Ukraine: в обменнике аэропорта "Борисполь" иностранцев "обувают" на 5 гривен на каждом долларе
Welcome to Ukraine: в обменнике аэропорта "Борисполь" иностранцев "обувают" на 5 гривен на каждом долларе
Не заплатил налоги – оставайся в Украине: что готовит власть для неплательщиков?
Не заплатил налоги – оставайся в Украине: что готовит власть для неплательщиков?
Грузинские катера прибыли в Одессу на учения "Си Бриз"
Грузинские катера прибыли в Одессу на учения "Си Бриз"
Итоги дня 26 июня: шантаж Китая, потери на Донбассе, 1/8 финала Евро-2020
Итоги дня 26 июня: шантаж Китая, потери на Донбассе, 1/8 финала Евро-2020

Умер основоположник электронной музыки Питер Зиновьев: кем он был и чем знаменит (фото

Умер основоположник электронной музыки Питер Зиновьев: кем он был и чем знаменит (фото
04:34 Сегодня Телеграф Kaye/Express/Getty Images.

Основатель Electronic Music Studio (EMS) и изобретатель серии синтезаторов, на которых играли Pink Floyd, King Crimson, Yes, Брайан Ино, Жан-Мишель Жарр, The Who Питер Зиновьев скончался на 89 году жизни.

Об этом сообщает в субботу, 26 июня, британская ежедневная газета The Guardian.

"Питер Зиновьев очень влиятельная фигура в британской музыке, чьи ранние синтезаторы помогли изменить звучание поп-музыки, умер в возрасте 88 лет. Ранее в этом месяце он упал дома", - говорится в заметке.

Его компания Electronic Music Studios (EMS) со своим маркетинговым лозунгом "Думай о звуке - а теперь сделай это" (англ. "think of a sound – now make it") стала одной из первых, кто предложил синтезаторы для студий и общественности. Зиновьев часто учил пользоваться своими продуктами, такими как портативные VCS3 и Synthi A, заказчиков EMS, включая Дэвида Боуи, Kraftwerk, Who, Tangerine Dream и Pink Floyd.

В 1967 году он сотрудничал с Полом Маккартни в Carnival of Light, исполнении 14-минутной авангардной композиции, созданной между сессиями Beatles для Penny Lane, которая так и не была выпущена.

Питер Зановьев_1

Он также был уважаемым композитором своих собственных работ, включая ранние эксперименты с композицией и семплированием искусственного интеллекта.

Зиновьев родился в Лондоне в 1933 году в семье российскихаристократов, бежавших во время революции в Российской империи. Он был воспитан бабушкой и дедушкой во время Второй мировой войны, затем учился в Оксфордском университете, изучая геологию и одновременно занимаясь экспериментальной музыкой. Зиновьев бросил карьеру геолога, чтобы заняться своим хобби профессионально, позже назвав это "решением среди ночи… диким поступком". В то время было всего несколько человек, которые занимались электронной музыкой.

Зиновьев продал семейные украшения, чтобы построить домашнюю студию в 1961 году, в том числе первый компьютер с четырьмя килобайтами памяти, который, тем не менее, сегодня стоит в эквиваленте 100 тыс. фунтов стерлингов (около 3,8 млн грн).

Он сотрудничал с Делией Дербишир и Брайаном Ходжсоном из Radiophonic Workshop - которые позже создали жуткую тему Доктора Кто - в Unit Delta Plus, организации по продвижению электронной музыки, и начал разработку синтезаторов, основав EMS в 1966 году с Тристрамом Кэри и Дэвидом Кокерелом.

Среди других инструментов EMS был "Synthi 100" размером со шкаф, который использовался для музыки к "Доктору Кто" композитора Карлхайнца Штокхаузена в его эпической пьесе "Сириус", а позднее - современными музыкантами, включая Сару Давачи и Soulwax.

"Synthi A" можно услышать на альбоме Pink Floyd "Dark Side of the Moon", а также в записях Брайана Ино, Жана-Мишеля Жарра и многих других.

Сборник собственных произведений Зиновьева периода ЕМС "Электронный календарь" был выпущен в 2015 году.

Студия обанкротилась в 1970-х годах, и большая часть ее оборудования была позже уничтожена наводнением.

Питер Зановьев_2
Зиновьев вернулся к музыке в 2010 году и работал с более молодым поколением музыкантов, включая виолончелистку Люси Рейлтон и скрипачку Аишу Оразбаеву. Он также сделал несколько работ с поэтессой Катриной Портеус.

Он был четырежды женат - сначала на Виктории Хебер-Перси, затем на Роуз Верни, а затем на Тане Ричардсон, и его четвертая жена - Дженни Джардин. У него также остались шестеро его детей: Софка, Лео, Колинка, Фрейя, Китти и Элиена (Sofka, Leo, Kolinka, Freya, Kitty and Eliena). Седьмой ребенок, Кирилл, умер в 2015 году.

Как сообщалось,  13 июня 2021 года перестало биться сердце известного танцора и хореографа Григория Чапкиса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 124

Все по теме:

Великобритания, Создатель, Электронная музыка, Альманах 2021, Питер Зиновьев, мужыкант, синтезаторы, Electronic Music Studios.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)
02 В России мужчина вышел из запоя, избил жену и отрезал себе пенис, а потом стоял с ним на улице (фото и видео)
03 Украинская Ким Кардашьян показала увеличенные ягодицы в сексуальном белье (фото)
04 "Скажите, что это шутка": Могилевскую "обстригли" из-за проигранного спора (видео)
05 Одежда и макияж для умерших: в Киеве прошел необычный показ мод с моделями-"покойницами" (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)
Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)
Необычная закуска из нута: пошаговый рецепт приготовления хумуса
Необычная закуска из нута: пошаговый рецепт приготовления хумуса
Зеленский задал кандидатам на пост канцлера Германии вопросы о членстве Украины в ЕС и не только (видео)
Зеленский задал кандидатам на пост канцлера Германии вопросы о членстве Украины в ЕС и не только (видео)
Турция начала строить канал между Черным и Мраморным морями (фото)
Турция начала строить канал между Черным и Мраморным морями (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь