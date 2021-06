Умер основоположник электронной музыки Питер Зиновьев: кем он был и чем знаменит (фото

Основатель Electronic Music Studio (EMS) и изобретатель серии синтезаторов, на которых играли Pink Floyd, King Crimson, Yes, Брайан Ино, Жан-Мишель Жарр, The Who Питер Зиновьев скончался на 89 году жизни.

Об этом сообщает в субботу, 26 июня, британская ежедневная газета The Guardian.

"Питер Зиновьев очень влиятельная фигура в британской музыке, чьи ранние синтезаторы помогли изменить звучание поп-музыки, умер в возрасте 88 лет. Ранее в этом месяце он упал дома", - говорится в заметке.

Его компания Electronic Music Studios (EMS) со своим маркетинговым лозунгом "Думай о звуке - а теперь сделай это" (англ. "think of a sound – now make it") стала одной из первых, кто предложил синтезаторы для студий и общественности. Зиновьев часто учил пользоваться своими продуктами, такими как портативные VCS3 и Synthi A, заказчиков EMS, включая Дэвида Боуи, Kraftwerk, Who, Tangerine Dream и Pink Floyd.

В 1967 году он сотрудничал с Полом Маккартни в Carnival of Light, исполнении 14-минутной авангардной композиции, созданной между сессиями Beatles для Penny Lane, которая так и не была выпущена.

Он также был уважаемым композитором своих собственных работ, включая ранние эксперименты с композицией и семплированием искусственного интеллекта.

Зиновьев родился в Лондоне в 1933 году в семье российскихаристократов, бежавших во время революции в Российской империи. Он был воспитан бабушкой и дедушкой во время Второй мировой войны, затем учился в Оксфордском университете, изучая геологию и одновременно занимаясь экспериментальной музыкой. Зиновьев бросил карьеру геолога, чтобы заняться своим хобби профессионально, позже назвав это "решением среди ночи… диким поступком". В то время было всего несколько человек, которые занимались электронной музыкой.

Зиновьев продал семейные украшения, чтобы построить домашнюю студию в 1961 году, в том числе первый компьютер с четырьмя килобайтами памяти, который, тем не менее, сегодня стоит в эквиваленте 100 тыс. фунтов стерлингов (около 3,8 млн грн).

Он сотрудничал с Делией Дербишир и Брайаном Ходжсоном из Radiophonic Workshop - которые позже создали жуткую тему Доктора Кто - в Unit Delta Plus, организации по продвижению электронной музыки, и начал разработку синтезаторов, основав EMS в 1966 году с Тристрамом Кэри и Дэвидом Кокерелом.

Среди других инструментов EMS был "Synthi 100" размером со шкаф, который использовался для музыки к "Доктору Кто" композитора Карлхайнца Штокхаузена в его эпической пьесе "Сириус", а позднее - современными музыкантами, включая Сару Давачи и Soulwax.

"Synthi A" можно услышать на альбоме Pink Floyd "Dark Side of the Moon", а также в записях Брайана Ино, Жана-Мишеля Жарра и многих других.

Сборник собственных произведений Зиновьева периода ЕМС "Электронный календарь" был выпущен в 2015 году.

Студия обанкротилась в 1970-х годах, и большая часть ее оборудования была позже уничтожена наводнением.



Зиновьев вернулся к музыке в 2010 году и работал с более молодым поколением музыкантов, включая виолончелистку Люси Рейлтон и скрипачку Аишу Оразбаеву. Он также сделал несколько работ с поэтессой Катриной Портеус.

Он был четырежды женат - сначала на Виктории Хебер-Перси, затем на Роуз Верни, а затем на Тане Ричардсон, и его четвертая жена - Дженни Джардин. У него также остались шестеро его детей: Софка, Лео, Колинка, Фрейя, Китти и Элиена (Sofka, Leo, Kolinka, Freya, Kitty and Eliena). Седьмой ребенок, Кирилл, умер в 2015 году.

