Михаил Боярский угодил в больницу с коронавирусом: что известно о его состоянии

Известный российский актер, легендарный "мушкетер" Михаил Боярский снова попал в больницу. У актера диагностирован коронавирус. Отметим, что в январе 2021 года Боярский вакцинировался российской вакциной Спутник V, которая видимо не смогла "защитить" артиста.

Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", Боярский болеет уже семь дней. На четвертый день медики решили "перестраховаться" и госпитализировали его для постоянного наблюдения, так как он находится в хоне риска по возрасту.

Также известно, что Михаил Сергеевич чувствует себя нормально.

Напомним, что Боярский уже попадал в больницу. В феврале 2021 года актера госпитализировали с пневмонией, коронавирус не был подтвержден.

Ранее, "Телеграф" писал, что пока во всем мире продолжается массовая вакцинация от коронавируса, последние цифры заболеваемости все равно не радуют. Согласно последним данным, Россия - один из очагов распространения индийского штамма COVID-19, а их вакцина - не помогает.