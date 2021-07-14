Вакцины не помогают? В каких странах чаще всего болеют Covid-19

На днях к услугам украинцев добавилась возможность выбирать между четырьмя вакцинами от коронавируса, которые были утверждены отечественным Минздравом, но лишь 12 июля американская вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала доступной в Украине в центрах массовой вакцинации с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Всего, по данным официального сайта вакцинации от Covid-19 в Украине по состоянию на 13 июля привиты 2 миллиона 357 тысяч 225 человек, из которых 1 миллион 215 тысяч 284 человека получили обе дозы препаратов.

Однако знакомство с мировой статистикой распространения Covid-19 ставит некоторые вопросы.

Россия – заболеваемость растет и хваленый «Спутник» не помогает

Согласно статистике, соседняя с Украиной Российская Федерация стала одним из очагов распространения индийского штамма коронавирусной инфекции – за последнюю неделю там было выявлено более 173 тыс. новых случаев заболевания, что на 7% больше чем за предшествовавшую этой неделю. Среднесуточное количество вновь выявляемых заболеваний составляет 24-25 тысяч, а количество умерших за сутки уже не раз ставило новый «антирекорд».

При этом из почти 146 млн жителей двумя вакцинами – EpiVacCorona и производимым в РФ Sputnik V вакцинированы 47,572 млн чел., из которых полностью вакцинированы обеими дозами 18,926 млн чел.

Индия – CoviShield помогает?

Почти 286 тыс. заболевших коронавирусом были выявлены за неделю в Индии, что является вторым показателем в мире после Бразилии, однако на деле это было на 6% меньше чем прежде.

Используя 3 разрешенные в стране вакцин – Covaxin, Oxford/AstraZeneca и Sputnik V, одну из которых Индия производит у себя по лицензии, в стране успели полностью или частично привить 377,3 млн человек из 1,39 млрд. жителей.

США – лучшая в мире вакцина не помогает

На 33% - до почти 142 тыс. человек выросла заболеваемость по итогам недели и в США, где используются три американские вакцины - Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech. Причем именно одна из данных вакцин - Johnson&Johnson названа самой лучшей в борьбе против «индийского» штамма коронавируса.

При этом полностью вакцинированными в США являются 47% жителей – 159,266 млн. чел., а всего вакцину получили 184,1 млн чел.

AstraZeneca неэффективна?

Любопытно, что в Великобритании - на родине оригинальной вакцины, которую под маркой CoviShield производят в Индии, «оригинал» вакцины – AstraZeneca не очень помогает. Во всяком случае за неделю британцы стали болеть чаще на 29%, со 175 тыс. больных до более 225 тыс.

Используемыми в Соединенном королевстве вакцинами Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech привиты 67,22% жителей, причем почти 51% из них – 34,76 млн. человек, привиты полностью.

Индонезия и Бразилия: есть вакцина или нет – все равно болеют

Страна №1 по заболеваемости за неделю в мире Бразилия – более 314 тыс. выявленных случаев, тем не менее может праздновать некое подобие победы, ведь ранее число заболевших там было на 9% выше и составляло 344 тыс. случаев.

В стране используют вакцины Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и китайский Sinovac которыми полностью привиты 30,5 млн. чел. и одной дозой – 86,8 млн чел. из общего населения в 214,1 млн. жителей.

Номер 3 по печальной статистике – Индонезия с ростом числа заболеваний на неделю сразу на 43% до почти 254 тыс. человек казалось бы подтверждает важность вакцинирования, ведь в ней полностью привиты Oxford/AstraZeneca и Sinovac лишь 15 млн. чел или 5% населения, а первую дозу вакцины получили 36,2 млн. из населения в 276,5 млн. жителей.

Пожалуй, единственным свидетельством важности вакцинирования и эффективности вакцин остается Китай, который собственными вакцинами CanSino, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan и Sinovac полностью привил 223,3 млн своих жителей и частично 622 млн. из 1,439 млрд. общего населения. Во всяком случае за неделю власти Китая отчитались всего о 29 выявленных случаях заболеваний, впрочем, минимальная официальная статистика заболеваний в этой стране продолжается уже около года.

Пока врачи и эксперты призывают массово вакцинироваться, статистика заболеваемости коронавирусом и появление новых штаммов указывает на некоторые странные моменты. Впрочем, возможно речь идет о недостаточном количестве вакцинированных или же растущая заболеваемость является следствием усталости населения планеты от карантинных ограничений и их игнорирования. Также важным фактором является активизация полетов и поездок в летний период, что увеличивает количество ежедневных контактов во всем мире.