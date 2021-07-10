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Не хотели колоться "Спутником": тысячи москвичей часами простояли в очереди за другой вакциной, всем не хватило (видео)

Не хотели колоться "Спутником": тысячи москвичей часами простояли в очереди за другой вакциной, всем не хватило (видео)
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф

Похоже, что даже в самой России репутация распиаренной вакцины "Спутник V" находится "ниже плинтуса", ведь россияне готовы стоять по нескольку часов в очередях, чтобы получить дозу другого средства. 

Как сообщает телеграм-канал Readovka, в субботу, 10 июля, тысячи жителей Москвы вопреки 30 градусной жаре стояли несколько часов в очередях к пунктам, в которых выдают другую местную вакцину "КовиВак". 

Итог оказался предсказуем: во всех 14-ти пунктах вакцинации все доступные дозы быстро закончились, а вот очереди - нет. 

"Многие из тех, кто так и не получил прививку, провели на жаре более шести часов", - сказано в сообщении. 

Сотрудники пунктов заверили, что вакцину завезут 11 июля, однако даже они сами не знают, будет ли проводиться вакцинация в воскресенье. 

Телеграм-канал отмечает, что нежелание россиян прививаться "Спутником V" возникло на фоне слухов о том, что после него попадают в реанимацию. При этом, указывается, что эти слухи поддерживают и сами врачи. 

Поэтому, на фоне информации о новом рекорде смертности от COVID-19 в России, многие отправились вакцинироваться "менее эффективным, но куда более безопасным, по их мнению" "КовиВаком".  

Сообщается также о многочисленных случаях обмороков и тепловых ударов. 

Напомним, в Санкт-Петербурге местный крематорий, после роста числа новых смертей от коронавируса, не справляется с нагрузкой, а потому в очереди накопились сотни гробов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 882

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19, Спутник V, КовиВак.
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