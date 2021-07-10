Скачать
Суббота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква
Еще есть шансы остановить "Северный поток-2", – замглавы ОП Игорь Жовква
Боец погиб, еще трое госпитализированы: Украина вновь понесла потери на Донбассе
Боец погиб, еще трое госпитализированы: Украина вновь понесла потери на Донбассе
"Любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще": в Офисе президента пояснили позицию по членству Украины в НАТО
"Любой ответ лучше, чем отсутствие ответа вообще": в Офисе президента пояснили позицию по членству Украины в НАТО
Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев
Подтопления в Крыму будут повторяться - Александр Лиев

В России вновь побит рекорд смертности от COVID-19

В России вновь побит рекорд смертности от COVID-19
14:26 Сегодня Телеграф Михаил Терещенко/ТАСС

752 человека умерли в Российской Федерации от COVID-19. Наибольшее количество летальных исходов - в Москве и в Санкт-Петербурге. В столице скончались 108 человек, а в Питере - 102. 

Об этом сообщает ТАСС.

752 смерти - максимум за все время эпидемии. Всего же от коронавируса погибли более 142 тысяч человек. Значительно ниже столичной смертность в отдаленных регионах. Так, в Иркутской и Нижегородской областях - 28 летальных случаев, а в Ростовской 21. 

По состоянию на субботу, 10 июля, в России коронавирусом больны или болели до 6 млн человек (5 758 300). Почти полтора миллиона из них проживает в столице Российской Федерации Москве. 

Предыдущий рекорд смертности от COVID-19 фиксировали накануне. Тогда жертвами коронавируса стали 737 россиян. 

Также "Телеграф" писал, что в крематории Санкт-Петербурга не справляются с количеством тел умерших. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 211

Все по теме:

Россия, РФ, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский в понедельник примет участие в заседании фракции "Слуга народа": источник рассказал, что будут обсуждать
02 "Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
03 Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
04 Непобедимый мексиканец ударами-бомбами нокаутировал кубинца (видео)
05 Украинский футболист забил гол со своей половины поля (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
&quot;Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его&quot;: невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
"Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
Как проводить самое короткое и эффективное собеседование: бизнесмен Евгений Черняк поделился опытом
Не смогли вывести из комы: что известно о состоянии певицы МакSим
Не смогли вывести из комы: что известно о состоянии певицы МакSим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь