В России вновь побит рекорд смертности от COVID-19

752 человека умерли в Российской Федерации от COVID-19. Наибольшее количество летальных исходов - в Москве и в Санкт-Петербурге. В столице скончались 108 человек, а в Питере - 102.

Об этом сообщает ТАСС.

752 смерти - максимум за все время эпидемии. Всего же от коронавируса погибли более 142 тысяч человек. Значительно ниже столичной смертность в отдаленных регионах. Так, в Иркутской и Нижегородской областях - 28 летальных случаев, а в Ростовской 21.

По состоянию на субботу, 10 июля, в России коронавирусом больны или болели до 6 млн человек (5 758 300). Почти полтора миллиона из них проживает в столице Российской Федерации Москве.

Предыдущий рекорд смертности от COVID-19 фиксировали накануне. Тогда жертвами коронавируса стали 737 россиян.

Также "Телеграф" писал, что в крематории Санкт-Петербурга не справляются с количеством тел умерших.