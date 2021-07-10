В очереди сотни гробов: в Петербурге крематорий не успевает сжигать покойников

На кладбищах Санкт-Петербурга заканчиваются места из-за вспышки коронавируса, многие выбирают для прощания кремацию. При этом питерский крематорий с нагрузкой не справляется - в очередях на сжигание сотни гробов.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Согласно материалам издания в общей очереди - более 600 гробов. Это единственный крематорий в Санкт-Петербурге и прилегающих регионах. Его мощность до 200 тел в сутки. По словам бывшего сотрудника в первую волну COVID-19 использовали рефрижераторы, сейчас - нет. В день на кремацию поступает от 300 до 400 тел.

Согласно официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге каждый день заболевают около 2 тысяч человек. Уровень смертности - около ста человек ежедневно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине за 9 июля заболели коронавирусом 507 человек.