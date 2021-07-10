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В очереди сотни гробов: в Петербурге крематорий не успевает сжигать покойников

В очереди сотни гробов: в Петербурге крематорий не успевает сжигать покойников
10:39 Сегодня Телеграф Фонтанка

На кладбищах Санкт-Петербурга заканчиваются места из-за вспышки коронавируса, многие выбирают для прощания кремацию. При этом питерский крематорий с нагрузкой не справляется - в очередях на сжигание сотни гробов. 

Об этом сообщает "Фонтанка".

Согласно материалам издания в общей очереди - более 600 гробов. Это единственный крематорий в Санкт-Петербурге и прилегающих регионах. Его мощность до 200 тел в сутки. По словам бывшего сотрудника в первую волну COVID-19 использовали рефрижераторы, сейчас - нет. В день на кремацию поступает от 300 до 400 тел. 

 

Согласно официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге каждый день заболевают около 2 тысяч человек. Уровень смертности - около ста человек ежедневно. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине за 9 июля заболели коронавирусом 507 человек. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Россия, Санкт-Петербург, Коронавирус, Covid-19.
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