Киев, Харьков, Одесса в лидерах - статистика COVID-19 в Украине

За сутки 9 июля в Украине выявили 507 новых случаев коронавируса. Среди них 41 ребенок и 33 сотрудника медучреждения.

Об этом сообщает сайт Министерства охраны здоровья.

Общее количество заболевших за время пандемии 2 240 753 человек.

По состоянию за сутки 9 июля:

госпитализировали - 364

летальных случаев - 20

выздоровели - 809

За минувшую пятницу протестировали 40197 людей.

Лидером по заболеваемости, как и накануне, остается Киев. Там выявили 150 новых заражений. Также наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Наименьшее количество людей заболели коронавирусом в Закарпатской (2) и Волынской (3) области.

Интересный факт - "Телеграф" сообщает, что в Норвегии женщины пожаловались на увеличившуюся грудь после вакцинации средством Pfizer.