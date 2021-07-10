Киев, Харьков, Одесса в лидерах - статистика COVID-19 в Украине

За сутки 9 июля в Украине выявили 507 новых случаев коронавируса. Среди них 41 ребенок и 33 сотрудника медучреждения.
Об этом сообщает сайт Министерства охраны здоровья.
Общее количество заболевших за время пандемии 2 240 753 человек.
По состоянию за сутки 9 июля:
За минувшую пятницу протестировали 40197 людей.
Лидером по заболеваемости, как и накануне, остается Киев. Там выявили 150 новых заражений. Также наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.
Наименьшее количество людей заболели коронавирусом в Закарпатской (2) и Волынской (3) области.
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