В РФ - рекорд по смертности от коронавируса: подробности

Россия установила новый антирекорд по смертности из-за коронавируса. За сутки заболело 23 378 человек и умерло 737 пациентов - это новый максимум за время пандемии в этой стране.

Как сообщают местные СМИ, больше всего жертв в Москве: 114 человек. 99 пациентов скончались в клиниках Санкт-Петербурга - 99, 33 - в Иркутской области. Вместе с тем, Минздрав сообщил о выздоровлении 18 411 человек.

Отметим, что всего с начала пандемии зафиксировали 5 млн 658 тыс. 672 случаев коронавирусной инфекции. Увы, 139 316 пациентов не смогли победить ковид.

Предыдущий антирекорд в РФ был 29 июня. Тогда за сутки умерло 652 человека, при этом новым типом вируса заразились 20 616 граждан.

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