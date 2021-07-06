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В РФ - рекорд по смертности от коронавируса: подробности

В РФ - рекорд по смертности от коронавируса: подробности
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф

Россия установила новый антирекорд по смертности из-за коронавируса.  За сутки заболело 23 378 человек и умерло 737 пациентов - это новый максимум за время пандемии в этой стране.

Как сообщают местные СМИ, больше всего жертв в Москве: 114 человек. 99 пациентов скончались в клиниках Санкт-Петербурга - 99, 33 - в Иркутской области. Вместе с тем, Минздрав сообщил о выздоровлении 18 411 человек.

Отметим, что всего с начала пандемии зафиксировали 5 млн 658 тыс. 672 случаев коронавирусной инфекции. Увы, 139 316 пациентов не смогли победить ковид.

Предыдущий антирекорд в РФ был 29 июня. Тогда за сутки умерло 652 человека, при этом новым типом вируса заразились 20 616 граждан.

Ранее мы сообщали, что Россия "села в лужу" из-за поставок "Спутника V".

Также мы сообщали, что в России нашли "крайних" в провале кампании по вакцинации от коронавируса. Оказывается, причина кроется в 90-х и в том, что у людей осталось личное мнение.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Москва, Россия, Смертность, РФ, Коронавирус, Антирекорд.
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