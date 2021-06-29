"Надо немножко менять это": в России нашли неожиданную причину провала вакцинации (видео)

В России нашли "крайних" в провале кампании по вакцинации от коронавируса. Оказывается, причина кроется в 90-х и в том, что у людей осталось личное мнение.

Об этом на росТВ заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Все что касается непосредственно подталкивающих и принудительных мер (по вакцинации, - ред.), у нас видимо сформировалось это или осталось с 90-х, что есть свобода нравов каких-то, свобода личного мнения она продолжает жить и сегодня. Наверное, надо немножко менять это, именно в отношении безопасности точно", - сказал он.

Как сообщалось ранее, до России добрался коронавирус штамма Дельта, из-за чего в стране наблюдается рост числа новых случаев COVID-19.

Кроме того, в центре Гамалеи, разработавшей вакцину "Спутник V" признали, что ее эффективность против нового штамма снижается в 2,6 раза.

При этом, некоторые из жителей страны обратили внимание, что официальные заявления российских властей противоречат друг другу.