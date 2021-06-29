Ждут уже несколько месяцев: Россия "села в лужу" из-за поставок "Спутника V"

Граждане Аргентины, вакцинированные первым компонентом российской вакцины "Спутник V", уже несколько месяцев не могут получить второй компонент.

Об этом сообщает газета La Nacion.

Власти Аргентины не исключают, что придется заменить российскую вакцину на британскую AstraZeneca или китайскую CanSino. Помимо этого, о перебоях с поставками "Спутника" сообщают также власти Гватемалы и Мексики.

По официальным данным, на сегодняшний день в Аргентину поставлено около 7,8 млн доз первого компонента “Спутника V” и около 1,5 млн доз второго компонента (то есть примерно в пять раз меньше). Как сообщала на прошлой неделе газета La Nacion, власти Аргентины ведут интенсивные переговоры с Россией, чтобы добиться отправки партии со вторым компонентом.

Отметим, что российский "Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину.

Интересно, что в Аргентине одобрены и другие вакцины – британская AstraZeneca и китайская CanSino, однако программа вакцинации российским препаратом пока является наиболее масштабной.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты ВОЗ нашли несоответствие с нормами на заводе "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкортостане производящем вакцину РФ "Sputnik V".