Скачать
Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ждут уже несколько месяцев: Россия "села в лужу" из-за поставок "Спутника V"
Ждут уже несколько месяцев: Россия "села в лужу" из-за поставок "Спутника V"
Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020
Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020
Митинг Трампа "Спасем Америку" имел скрытые цели: эксперт объяснил, какие именно
Митинг Трампа "Спасем Америку" имел скрытые цели: эксперт объяснил, какие именно
Беларусь рвет последние концы с ЕС: куда ведет страну Лукашенко
Беларусь рвет последние концы с ЕС: куда ведет страну Лукашенко

Ждут уже несколько месяцев: Россия "села в лужу" из-за поставок "Спутника V"

Ждут уже несколько месяцев: Россия "села в лужу" из-за поставок "Спутника V"
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф

Граждане Аргентины, вакцинированные первым компонентом российской вакцины "Спутник V", уже несколько месяцев не могут получить второй компонент.

Об этом сообщает газета La Nacion.

Власти Аргентины не исключают, что придется заменить российскую вакцину на британскую AstraZeneca или китайскую CanSino. Помимо этого, о перебоях с поставками "Спутника" сообщают также власти Гватемалы и Мексики.

По официальным данным, на сегодняшний день в Аргентину поставлено около 7,8 млн доз первого компонента “Спутника V” и около 1,5 млн доз второго компонента (то есть примерно в пять раз меньше). Как сообщала на прошлой неделе газета La Nacion, власти Аргентины ведут интенсивные переговоры с Россией, чтобы добиться отправки партии со вторым компонентом.

"А что, собственно, происходит?": все заявления властей РФ о COVID-19 и вакцинации противоречат друг другу (видео)

Отметим, что российский "Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину.

Интересно, что в Аргентине одобрены и другие вакцины – британская AstraZeneca и китайская CanSino, однако программа вакцинации российским препаратом пока является наиболее масштабной.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты ВОЗ нашли несоответствие с нормами на заводе "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкортостане производящем вакцину РФ "Sputnik V".

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 154

Все по теме:

Аргентина, Вакцины, Спутник V.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как звучит Марс: китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты
02 Только второй раз вышел в море: новые подробности о погибшем моряке из Украины на корабле у Шри-Ланки (фото)
03 Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
04 На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
05 Чемпионы мира сенсационно покидают Евро-2020: швейцарцы совершили чудо во втором суперматче дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Коля, ты че, больной?&quot;: Тищенко напал на своего коллегу в Раде (видео)
"Коля, ты че, больной?": Тищенко напал на своего коллегу в Раде (видео)
Молодой нацгвардеец бросился под поезд на Херсонщине
Молодой нацгвардеец бросился под поезд на Херсонщине
Почти две сотни утопленников с начала месяца: спасатели бьют тревогу и напоминают о правилах безопасности на воде
Почти две сотни утопленников с начала месяца: спасатели бьют тревогу и напоминают о правилах безопасности на воде
Ивана Купала, День семьи и День рыбака: календарь праздников на июль
Ивана Купала, День семьи и День рыбака: календарь праздников на июль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь