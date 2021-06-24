Проблемы со стерильностью и заражением: ВОЗ нашла неладное на изготовляющем "Спутник" заводе

Эксперты ВОЗ нашли несоответствие с нормами на заводе "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкортостане производящем вакцину РФ "Sputnik V".

Об этом говорится в отчете ВОЗ.

На заводе эксперты обнаружили проблемы с заражением и стерильностью, отслеживая и идентифицируя партии вакцин.

Завод "Фармстандарт-УфаВИТА" занимается разливом доз вакцины во флаконы, произведенные в других странах. Завод заявил, что проблемы не связаны с безопасностью или эффективностью самой вакцины.

В свою очередь в компании сообщили, что проблемы были устранены и пригласили ВОЗ для повторной проверки.

Отметим, что с 31 мая по 4 июня было проверено 4 производства вакцины РФ.

"Sputnik V", изобретенный в РФ и одобрили для использования в более чем в 60 странах.

Напомним, что ранее в Австралии исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против коронавируса - назального спрея.