"Не помогает даже ИВЛ": состояние певицы МакSим серьезно ухудшилось

38-летняя российская певица Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находится в частной клинике в Москве, где стоимость пребывания за две недели составляет 1 миллион рублей (более 370 тысяч грн). Ранее коронавирус у артистки не подтвердился.

По сообщению Telegram-канала Mash, сейчас Абросимовой становится хуже - у нее отказывает правое легкое.

"По данным рентгена, правое лёгкое у артистки перестаёт работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ", - говорится в тексте.

Отмечается, что проблемы с работой легких сказались и на сердце певицы.

Менеджер МакSим Яна Богушевская, которая ранее заявляла, что у певицы есть положительная динамика, сказала, что она не может комментировать данную информацию. "Только с разрешения родственников, так как только у них достоверная информация о состоянии Марины", - передает "RT на русском".

Напомним, что в июне МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У нее диагностировано более 75% поражение легких. Артистка также была подключена к аппарату ЭКМО, но позже официальный представитель исполнительницы заявил, что это неправдивая информация, которой не стоит доверять.