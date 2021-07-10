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Не смогли вывести из комы: что известно о состоянии певицы МакSим

Не смогли вывести из комы: что известно о состоянии певицы МакSим
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram artist.maksim

Известная российская певица Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находится в московской частной клинике под наблюдением лучших врачей, где стоимость пребывания составляет 1 миллион рублей (более 370 тысяч грн) за две недели. Тесты на коронавирус давали отрицательные результаты.

Как сообщила изданию Teleprogramma.pro пиар-менеджер артистки Яна Богушевская, состояние певицы после трех недель медикаментозной комы улучшилось.

"У Марины есть положительная динамика. Ей стало лучше, но более подробно смогу что-то вам сказать после общения с врачами" - сказала она.

Напомним, что МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы диагностировано более 75% поражение легких. Позже артистка якобы была подключена к аппарату ЭКМО.

В пятницу, 9 июля, росСМИ сообщали, что врачи не смогли отключить артистку от аппарата ЭКМО, так как у женщины не получилось дышать самостоятельно. Такой информацией поделился Telegram-канал Mash.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к лежащей в реанимации певице МакSим наведался священник.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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МакSим, Марина Абросимова.
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