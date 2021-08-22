Стала відома дата виходу другого сезону "Холостячки"

Канал СТБ оголосив дату виходу нового сезону реаліті-шоу "Холостячка".

Другий сезон найромантичнішого реаліті-шоу на українському телебаченні — "Холостячка", головною героїнею якого стала відома співачка Злата Огневич, нарешті отримав дату виходу.

Перший випуск 2-го сезону вийде на екрани 17 вересня на каналі СТБ.

Про це повідомляється на сторінках каналу СТБ і самого шоу "Холостячка" в Інстаграм. Також з’явилися і перші анонси, в яких глядача познайомили з двома першими претендентами на серце української красуні.

"Лікар за покликом душі та принц за покликом серця" і "Офіціант з Чернівців, який підкорив Лондон" — чи зможе хтось з них підкорити холостячки?

Раніше, "Телеграф" писав, що Злата Огневич поділилася своїми враженнями про участь в проекті "Холостячка"