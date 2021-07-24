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Все силы уходят на поиски мужчины мечты: Злата Огневич рассказала об участии в проекте "Холостячка"

Все силы уходят на поиски мужчины мечты: Злата Огневич рассказала об участии в проекте "Холостячка"
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram ZLATA OGNEVICH

Героиня второго сезона проекта "Холостячка", известная украинская певица Злата Огневич, которая ранее взбудоражила фото в купальнике, рассказала, что участвуя сейчас в популярном реалити-шоу, переживает невероятный этап в своей жизни, который позволяет ей открывать новые границы.

Об этом говорится в Инстаграме проекта "Холостяк & Холостячка" канала "СТБ".

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"Сейчас все силы уходят на то, чтобы найти мужчину своей мечты. Ну, а помогать мне в этом будет прекрасный и уникальный проект "Холостячка", - призналась Огневич.

Злата Огневич Холостячка 2021

35-летняя артистка счастлива, что согласилась на участие в популярном проекте.

"Действительно происходят какие-то невероятные события. И мне немного грустно, что такое в жизни может случиться только один раз. Далее будет много других классных событий. Но то, что происходит со мной этим летом, - это уникальный опыт. И я благодарна за него", - поделилась певица.

Съемки второго сезона проекта "Холостячка" стартовали в июне 2021 года. Первые выпуски зрители увидят уже этой осенью.

Напомним, что 16 июля Злата Огневич выпустила свой новый клип на песню "Мій назавжди". 19 июля был представлен новый саундтрек к украинскому фильму "Пульс", который был записан певицей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что героиня первого сезона "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались. После новости о разрыве отношения бывшие возлюбленные отдыхали в аннексированном Крыму.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Злата Огневич, Холостячка, Холостячка 2021.
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