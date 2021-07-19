"Должен выйти очень мощным": представлен саундтрек к украинскому фильму "Пульс"

Творческая команда фильма "Пульс" презентовала новую музыкальную тему к фильму - композицию "Тот день" - кавер на одноименный хит группы "Океан Эльзы" в исполнении Златы Огневич. Аранжировку осуществил известный украинский музыкант и композитор Евгений Филатов (The Maneken).

Премьера фильма состоится 22 июля 2021 года за день до старта Токийской Олимпиады. Напомним, что ранее выход украинкой ленты на широкие экраны был запланирован еще 8 апреля, но из-за введения жесткого карантина в некоторых областях Украины было решено перенести релиз на более благоприятное время.

Фильм рассказывает о юной украинской легкоатлетке, которая живет в маленьком городке и имеет большую мечту - попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка из-за травм теряет зрение.

Роли исполнили: Наталья Бабенко, Станислав Боклан, Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский, Дарья Барихашвили и другие.

Режиссер: Сергей Чеботаренко.

Украинские зрители надеются на успех картины.

Напомним, что первым официальным саундтреком художественного фильма "Пульс" стала композиция в исполнении популярной украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona под названием GO.