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"Должен выйти очень мощным": представлен саундтрек к украинскому фильму "Пульс"

"Должен выйти очень мощным": представлен саундтрек к украинскому фильму "Пульс"
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Творческая команда фильма "Пульс" презентовала новую музыкальную тему к фильму - композицию "Тот день" - кавер на одноименный хит группы "Океан Эльзы" в исполнении Златы Огневич. Аранжировку осуществил известный украинский музыкант и композитор Евгений Филатов (The Maneken).

Премьера фильма состоится 22 июля 2021 года за день до старта Токийской Олимпиады. Напомним, что ранее выход украинкой ленты на широкие экраны был запланирован еще 8 апреля, но из-за введения жесткого карантина в некоторых областях Украины было решено перенести релиз на более благоприятное время.

Фильм рассказывает о юной украинской легкоатлетке, которая живет в маленьком городке и имеет большую мечту - попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка из-за травм теряет зрение.

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Роли исполнили: Наталья Бабенко, Станислав Боклан, Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский, Дарья Барихашвили и другие.

Режиссер: Сергей Чеботаренко.

Украинские зрители надеются на успех картины.

Напомним, что первым официальным саундтреком художественного фильма "Пульс" стала композиция в исполнении популярной украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona под названием GO.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 240

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Фильмы, Песни, Пульс, Трейлеры, Злата Огневич, Той день, Океана Ельзи.
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