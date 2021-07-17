Главный приз Каннского кинофестиваля взял фильм "Титан" французского режиссера

Главный приз 74-го Каннского кинофестиваля, "Золотую пальмовую ветвь" получил французский фильм "Титан" режиссера Джулии Дюкорно.

Церемония награждения прошла в субботу, 17 июля, во Дворце фестивалей на набережной Круазет. Награду режиссеру вручили голливудская актриса Шэрон Стоун и президент жюри 2021 года режиссер и актер Спайк Ли.

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"Титан" (Titane) - франко-бельгийский художественный фильм режиссера и сценариста Джулии Дюкорно. Главные роли в фильме получили Венсан Линдон и Агата Руссель.

Сюжет:

Молодого человека с раненым лицом задерживают таможенники в аэропорту. Он утверждает, что является Адрианом Леграном, бесследно исчезнувшим десять лет назад мальчиком. Для отца Адриана, Винсента, пожарного, этот кошмар наконец закончился. Он приводит мужчину к себе домой. В то же время регион напуган серией ужасных убийств. Алексия, которая работает моделью на автомобильном шоу, является следующей возможной жертвой маньяка.

Премьера фильма состоялась 13 июля 2021 года на кинофестивале.

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Добавим, что лучшим режиссером на 74-м Каннском фестивале признали Леоса Каракса за фильм "Аннетт"; за режиссерскую работу приз достался Надаву Лапиду ("Колено Ахеда"); за роль в фильме "Худший человек на свете" лучшей актрисой признали норвежскую актрису Ренате Рейнсве; лучшим актером стал Калеб Лэндри Джонс ("Нитрам").

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Ранее "Телеграф" сообщал, что на Каннском кинофестивале в этом году своим нарядом впечатлила французская актриса Ванесса Паради, а у американской звезды Джоди Тернер-Смит украли обручальное кольцо ее матери.