В красивом платье с цветочным принтом: экс-супруга Джонни Деппа заворожила нежным образом в Каннах (фото)

Известная французская актриса Ванесса Паради, которая после расставания с Джонни Депом в 2014 году отпраздновала с ним Рождество, посетила пятый день 74-го Каннского кинофестиваля, который проходит с 6 по 17 июля 2021 года во Франции.

В субботу, 10 июля, состоялся фотоколл фильма Cette musique ne joue pour personne ("Музыка, которую никто не слышит"), на котором Паради вместе с мужем, французским писателем и режиссером Самюэлем Беншетри, порадовала поклонников нежным образом.

Для мероприятия 48-летняя знаменитость выбрала красивое платье, украшенное разноцветными цветами в красно-голубых тонах, белый кружевной топ и красные туфли с открытым носком. Ванесса дополнила образ украшением на длинной цыпочке и стильными солнцезащитными очками-авиаторами.

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Напомним, что в 1998—2014 годы Ванесса Паради состояла в гражданском браке с американским актером Джонни Деппом. У бывшей пары есть двое детей: дочь Лили-Роуз Депп (1999) и сын Джек Депп (2002). Через 4 года актриса связала себя узами брака с Самюэлем Беншетри.

Источник: Glamour.ru

Как ранее сообщал "Телеграф", бывшие возлюбленные Джони Деппа, Ванесса Паради и Вайнона Райдер, в июле прошлого года выступили в его защиту на суде, где актер обвинялся в избиении актрисы Эмбер Херд, из-за скандала с которой Деппа лишили роли Гриндевальда в фантастическом фильме по Гарри Поттеру "Фантастические твари и места их обитания". 2 ноября 2020 года актера признали виновным.

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