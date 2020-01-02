СМИ: Бывшие супруги Джонни Депп и Ванесса Паради вместе отпраздновали Рождество

Новости шоу бизнеса:Как прошел семейный ужин, остается тайной.

Как стало известно Daily Mail, накануне Рождества Джонни Депп прилетел в Париж и поселился в одном из центральных отелей. А сам праздник провел вместе с Ванессой и их детьми - 20-летней Лили-Роуз и 17-летним сыном Джеком.

Как прошел семейный ужин, остается тайной.

Однако известно, что Депп, который изначально планировал покинуть французскую столицу 26 декабря, в последний момент поменял свое решение и задержался в Париже еще на сутки.

Впрочем, рассчитывать на возобновление отношений между Деппом и Паради вряд ли стоит.

Вот уже несколько лет актриса счастлива с режиссером Самюэлем Беншетри, о романе с которым стало известно в ноябре 2016 года: бельгийский журнал Voici опубликовал фотографию, сделанную во время романтического уикэнда пары. В июле 2018 года Паради и Беншетри поженились.