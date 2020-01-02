Леди Гага любит бородатых: певицу застукали за страстным поцелуем с незнакомцем (Видео)

Новости шоу бизнеса:Американская звезда не привыкла быть одинокой долго.

Голливудская актриса и титулованная певица Леди Гага планировала выйти замуж за музыкального агента Кристиана Карино. Однако в феврале 2019 года пара внезапно отменила помолвку и объявила о завершении отношений. В конце июля папарацци удалось снять артистку, когда она нежно целовала нового бойфренда – звукорежиссера Дэна Хортона Не с Брэдли Купером: Леди Гагу подловили за поцелуями с новым бойфрендом . Однако и эти отношения Леди Гаги долго не продолжались, о чем она по-особому сообщила поклонникам на страницах своего инстаграма.

Однако звезда не привыкла быть одинокой долго. Так, в 2020 год она вошла с новыми отношениями. Кто стал очередным избранником певицы пока остается в тайне. Однако случайным свидетелям удалось заснять знаменитость в объятиях незнакомца.

Новогоднюю ночь Леди Гага встретила в роскошном ресторане "The NoMad" в Лас-Вегасе. Как только ведущий праздничной вечеринки начал отсчет до старта нового десятилетия, исполнительница вскочила со своего места и упала в объятия мужчины. Несмотря на пристальное внимание публики, Леди Гага страстно поцеловала своего нового бойфренда.

Видео быстро заполонило сеть.

Под утро влюбленные вместе покинули заведение на машине знаменитой певицы, постоянно держась за руки. Публицист газеты "Las Vegas Review-Journal" отметил на личной странице в твиттере, что бородатого брюнета зовут Майкл.

just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk pic.twitter.com/aLTliOUO5n — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) January 1, 2020

Напомним, Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером.