Леди Гага любит бородатых: певицу застукали за страстным поцелуем с незнакомцем (Видео)

Голливудская актриса и титулованная певица Леди Гага планировала выйти замуж за музыкального агента Кристиана Карино. Однако в феврале 2019 года пара внезапно отменила помолвку и объявила о завершении отношений. В конце июля папарацци удалось снять артистку, когда она нежно целовала нового бойфренда – звукорежиссера Дэна Хортона Не с Брэдли Купером: Леди Гагу подловили за поцелуями с новым бойфрендом . Однако и эти отношения Леди Гаги долго не продолжались, о чем она по-особому сообщила поклонникам на страницах своего инстаграма.

Однако звезда не привыкла быть одинокой долго. Так, в 2020 год она вошла с новыми отношениями. Кто стал очередным избранником певицы пока остается в тайне. Однако случайным свидетелям удалось заснять знаменитость в объятиях незнакомца.

Новогоднюю ночь Леди Гага встретила в роскошном ресторане "The NoMad" в Лас-Вегасе. Как только ведущий праздничной вечеринки начал отсчет до старта нового десятилетия, исполнительница вскочила со своего места и упала в объятия мужчины. Несмотря на пристальное внимание публики, Леди Гага страстно поцеловала своего нового бойфренда.

Видео быстро заполонило сеть.

Count it. @BrianNewmanNY @ladygaga #VegasNYE and no ID yet on Gaga’s partner here ... pic.twitter.com/rdCq4AY1cy

Под утро влюбленные вместе покинули заведение на машине знаменитой певицы, постоянно держась за руки. Публицист газеты "Las Vegas Review-Journal" отметил на личной странице в твиттере, что бородатого брюнета зовут Майкл.

just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk pic.twitter.com/aLTliOUO5n

