Зои Кравиц показала первые фото с тайной свадьбы

Новости шоу бизнеса:На Новый год Зои решила сделать сюрприз для своих поклонников, разместив в сети черно-белые снимки со особого дня.

Голливудские актеры Зои Кравиц и Карл Глусман в последние дни июня стали супругами. До сих пор пара не публиковала ни одного фото с роскошной свадьбы.

Как известно, церемония прошла 29 июня во Франции. Перед свадьбой молодожены Зои Кравиц и Карл Глусман устроили ужин в одном из лучших ресторанов Laperouse. Именно туда пара позвала ближайших родственников и звездных коллег.

Обменялись клятвами голливудские звезды в одном из роскошных имений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram June 29th, 2019. Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) 31 Дек 2019 в 4:02 PST

Карл Глусман предстал перед гостями в классическом костюме и белой рубашке с бабочкой. А вот звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц красовалась в белом укороченной платье с пышным низом и туфлях без каблуков. Невеста решила отказаться и от фаты, предпочтя элегантную прическу и обруч с бантиком. Выглядела Зои Кравиц по-особенному сказочно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram June 29th, 2019. Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) 31 Дек 2019 в 4:10 PST

На черно-белых кадрах, которые актриса разместила в сети, можно увидеть ее родителей Ленни Кравица и Лизу Боне, певицу Алишу Киз, а также коллег из сериала "Большая маленькая ложь" Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли и Лору Дерн.