Зои Кравиц показала первые фото с тайной свадьбы

Голливудские актеры Зои Кравиц и Карл Глусман в последние дни июня стали супругами. До сих пор пара не публиковала ни одного фото с роскошной свадьбы.
Как известно, церемония прошла 29 июня во Франции. Перед свадьбой молодожены Зои Кравиц и Карл Глусман устроили ужин в одном из лучших ресторанов Laperouse. Именно туда пара позвала ближайших родственников и звездных коллег.
Обменялись клятвами голливудские звезды в одном из роскошных имений.
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Карл Глусман предстал перед гостями в классическом костюме и белой рубашке с бабочкой. А вот звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц красовалась в белом укороченной платье с пышным низом и туфлях без каблуков. Невеста решила отказаться и от фаты, предпочтя элегантную прическу и обруч с бантиком. Выглядела Зои Кравиц по-особенному сказочно.
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На черно-белых кадрах, которые актриса разместила в сети, можно увидеть ее родителей Ленни Кравица и Лизу Боне, певицу Алишу Киз, а также коллег из сериала "Большая маленькая ложь" Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли и Лору Дерн.