Скачать
Четверг, 07.11.2019
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
Трамп: Байденов надо допросить в Конгрессе
Трамп: Байденов надо допросить в Конгрессе
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)

Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)

Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)
18:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская исполнительница Леди Гага в 2018 году стала еще и актрисой, сыграв главную роль в фильме "Рождение звезды".

С тех пор ей стали приписывать роман с режиссером и коллегой по ленте Брэдли Купером, а после внезапного развода с Ириной Шейк фанаты начали считать Гагу разлучницей.

В новом интервью изданию Elle, фотографии которого мы показывали ранее, 33-летняя звезда еще раз опровергла все слухи о романе с Брэдли, который только недавно перестали обсуждать в СМИ.

"Если честно, я думаю, что пресса очень глупая. Мы создали любовную историю. Я исполнитель и актриса, и, конечно, мы хотели, чтобы люди поверили в нашу любовь", – пояснила Леди Гага.

Она также намекнула на случай, который подогрел слухи об их романе – на церемонии награждения премиями Оскар в феврале 2019 Леди Гага и Брэдли Купер выполнили на сцене главный саундтрек фильма – Shallow. Звезды сидели рядом, романтично смотрели друг на друга, из-за чего многие предположил, что между ними возникла настоящая "химия" во время прямой трансляции.

"... И мы хотели, чтобы люди почувствовали любовь на премии Оскар. Чтобы она прошла через объектив камер и через каждый телевизор, на которых на нас смотрели. И мы старательно работали над этим работали днями напролет. Мы продумали все, это было разыграно как представление ", – убеждает знаменитость.

Женщина подытожила, что после резонанса в СМИ она обсуждала с Купером ситуацию. Коллеги пришли к выводу, что такие слухи свидетельствуют лишь о том, что они отлично выполнили поставленную работу.

Что известно о личной жизни Леди Гаги?

Голливудская актриса и титулованная певица Леди Гага планировала выйти замуж за музыкального агента Кристиана Карин. Однако в феврале 2019 пара внезапно отменила помолвку и объявила о завершении отношений.

Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Уже после выхода в прокат фильма "Рождение звезды" у всех и сомнений не возникало, что между главными актерами Брэдли Купером и Леди Гагой вспыхнули чувства. Поговаривали, что они даже живут вместе. Однако Брэдли Купер и Леди Гага активно опровергали все слухи, уверяя, что это просто образы из фильма. Впоследствии стало известно, что актер расстался со своей партнершей Ириной Шейк. Певицу массово "травили" в социальных сетях, в то время как у нее активно развивался роман с аудиоинженером Дэном Хортоном, с которым якобы она недавно порвала отношения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леди Гага, Роман, Отношения, Брэдли Купер, Знаменитости, Певица, Певица Леди Гага.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Обострение на Донбассе: боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения
Обострение на Донбассе: боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь