Когда бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Новости шоу бизнеса:Брэд Питт негативно отреагировал на комментарий своей бывшей жены Анджелины Джоли в интервью "Harper's Bazaar".

В интервью 5 ноября Анджелина Джоли прокомментировала ситуацию совместной опеки над их детьми. Как указывается, известная актриса не может даже уехать за границу, так как этого не разрешает ее бывший супруг Брэд Питт.

Этим высказывание 44-летняя Анджелина Джоли привлекла большое внимание, якобы обвинив бывшего 55-летнего Брэда Питта в том, что она не может переехать. Американская актриса, кинорежиссер, сценаристка, а также матерь шестерых детей поделилась с СМИ о том, что хотела бы переехать за границу, но это является невозможным, так как еще не всем ее детям исполнилось 18 лет.

"Она вынуждена быть там, где хочет жить их отец", - указывается в издании "Harper's Bazaar", опубликованном 5 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@_angelina_jolie_brad_pitt_) 12 Окт 2019 в 4:59 PDT

Но вскоре появилась реакция самого Брэда Питта по этому поводу. "Брэд разочарован, он находит довольно обескураживающим то, что она прокомментировала их ситуацию с такой стороны, тем самым она пыталась показать его жестким отцом. Тем более, он постоянно поддерживает и все понимает, даже когда дело доходит до ее плотного графика и постоянных поездок с детьми".

В настоящее время у Брэда и Анджелины сложная договоренность насчет опеки детей. Анджелина Джоли является первостепенным физическим опекуном и в будущем не хочет отказываться от основного опекунства. Конечно, если закон будет требовать, чтобы она передала опеку Брэду Питту, она будет подчиняться, это само собой разумеющееся, но ей будет очень тяжело, потому что дети - это весь ее мир.