Друзья актера Киану Ривза рассказали о его романе

Новости шоу бизнеса:История частной жизни Киану Ривза умиляет даже опытных хейтеров.

Голливудский актер Киану Ривз больше не одинок. Именно такими заголовками пестрят все западные и отечественные СМИ. Поклонники с восторгом рассматривают новые фото актера с Александрой Грант. В то же время, инсайдеры рассказали, почему именно эта женщина покорила знаменитого отшельника.

2 ноября Киану Ривз стал приглашенным гостем благотворительного вечера Art + Film, за организацию которого отвечал модный дом Gucci. Во время мероприятия проходил сбор средств на поддержку американских музеев. Однако цель светской встречи отошла на другой план, когда на красной дорожке появился Киану Ривз и его девушка Александра Грант.

Инсайдеры из близкого окружения актера рассказали, что пара знакома уже несколько лет. Сначала Киану и Александра были друзьями, однако впоследствии их отношения переросли в романтические.

Она религиозная, отзывчивая и добрая. Именно эти качества и помогли ей завоевать доверие и любовь Киану, – признались инсайдеры.

Кроме этого, Александре Грант удалось сделать невозможное: Киану Ривз впервые ей рассказал о своей боли и переживаниях о потере любимого и ребенка. Воспоминания о трагедии сделали пару еще крепче, а актер наконец-то избавился от образа отшельника. После начала романа Киану все чаще посещает светские мероприятия и снимается в фотосессиях для известных журналов. Вероятно, чувства актера к 48-летней художнице настолько сильные, что он не хочет с ней расставаться ни на день. По словам инсайдеров, даже во время мирового турне Киану Ривза Александра сопровождала его.

"Он так долго находился в таком подавленном состоянии, но позитивный настрой и поддержка Александры помогли ему изменить свою жизнь. Некоторые люди говорят, что она не только завоевала его сердце, но и спасла. Они проводят много времени вместе. Когда Киану ездил по миру с промотуром фильма "Джон Уик-3", она путешествовала вместе с ним. Когда он уезжает на съемки, они очень скучают друг о друге", – рассказали инсайдеры.