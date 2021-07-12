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У актрисы Джоди Тернер-Смит украли семейную реликвию: детали

У актрисы Джоди Тернер-Смит украли семейную реликвию: детали
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram Jodie Turner-Smith

34-летняя британская актриса и модель Джоди Тернер-Смит, ставшая наиболее известна после исполнения роли темнокожей Анны Болейн, стала жертвой воров в Каннах, где сейчас проходит престижный кинофестиваль.

Как пишет Daily Mail, преступление произошло в отеле JW Marriott, расположенный на набережной Круазет, где остановилась звезда с годовалой дочерью.

Считалось, что у актрисы украли драгоценности на десятки тысяч фунтов стерлингов, однако французская полиция с тех пор снизила стоимость. Известно, что среди украшений было обручальное кольцо матери Джоди.

Сообщается, что не было никаких следов взлома двери гостиничного номера. В настоящее время расследование продолжается, а знаменитость переехала в другой отель.

 
 
 
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Напомним, что актриса Джоди Тернер-Смит в 2019 году тайно вышла замуж за канадско-американского актера Джошуа Джексона. В апреле прошлого года супруги впервые стали родителями.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

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Канны, Кражи, Каннский кинофестиваль, Джоди Тернер-Смит, Каннский кинофестиваль 2021.
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