"Рыночек порешал": сериал с чернокожей Анной Болейн потерпел крах

Зрители, посмотревшие британский мини-сериал "Анна Болейн" с чернокожей актрисой Джоди Тернер-Смит в главной роли, которая тайно вышла замуж за актера Джошуа Джексона, обрушили рейтинг на сайте-агрегаторе iMDb вплоть до 1,2 баллов из 10 по оценкам более двух тысяч пользователей.

Со зрительскими отзывами ситуация аналогичная: из 113 рецензий большинство пользователей поставили оценку 1/10.

"Двойные стандарты, которые мы не должны подвергать сомнению, похоже, достигают фарсового уровня", "Решение очернить историческую личность кажется очень странным решением. Вы можете представить себе шумиху, если бы Мартина Лютера Кинга сыграл белый актер? При этом поистине ужасным в этой чуши был сценарий", "Можете назвать меня старомодным, но я предпочитаю, чтобы моя историческая драма была ... исторической. Переносить ценности 21 века в 1500-е бессмысленно; Действие драмы может происходить в наши дни, если игнорировать историю. Ценности, показанные в этой части, были бы неуместными 50 лет назад, не говоря уже о 500. Итак, мой вопрос к сценаристам, режиссерам и продюсерам: чего вы надеялись достичь?" - написали зрители.

Такое же мнение высказывают и в сети.

Сама же исполнительница роли Анны Болейн откликнулась на критику, передает The Independent. Джоди отметила , что ее намерением было просто "рассказать человеческую историю" о падении Болейн.

"В конце концов, люди всегда будут относиться к черной актрисе определенным образом. Я думаю, что нюанс, который упускают люди, состоит в том, что исторически цветные люди были стерты из историй и, таким образом, стерта их человечность. Этим мы не стираем человечность белых людей. Мы убираем расу из разговора, чтобы в центре всего этого рассказывать человеческую историю", - сказала Джоди в интервью.

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