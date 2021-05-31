HBO перезапускает популярный сериал "Сплетница": названа дата выхода

Стриминговый сервис HBO Max готовит к перезапуску популярный американский сериал "Сплетница". Спустя два года после объявления авторами об этом, в сети появился дебютный тизер, в котором была названа дата премьеры сериала.
Новый сезон будет состоять из 9-10 серий, премьера которых запланирована на 8 июля 2021 года.
События перезапуска будут происходить спустя 9 лет после финала 6 сезона. В центре новой истории – фэшн-миллениалы, которые собирают слухи и сплетни прежде всего в сети. Таким образом авторы сериала хотят показать, как изменилось общество с развитием соцсетей.
"Самоидентификация, принятие себя и разнообразие – наши ключевые темы, и я могу сказать, что это будет очень отличаться от той "Сплетницы", которую мы знали" - говорят создатели о перезапуске.
Актеры, которые сыграют в новом сезоне сериала "Сплетница":
Эмили Элин Линд
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Уитни Пик
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Джейсон Готей
Джонатан Фернандес
Эли Браун
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Тави Гевинсон
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Томас Доэрти
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Адам Чанлер-Берат
Зион Морено
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Ранее, "Телеграф" писал о самых ярких новых сериалах, которые выйдут в июне-2021.