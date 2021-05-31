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HBO перезапускает популярный сериал "Сплетница": названа дата выхода

HBO перезапускает популярный сериал "Сплетница": названа дата выхода
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Стриминговый сервис HBO Max готовит к перезапуску популярный американский сериал "Сплетница". Спустя два года после объявления авторами об этом, в сети появился дебютный тизер, в котором была названа дата премьеры сериала. 

Новый сезон будет состоять из 9-10 серий, премьера которых запланирована на 8 июля 2021 года.

События перезапуска будут происходить спустя 9 лет после финала 6 сезона. В центре новой истории – фэшн-миллениалы, которые собирают слухи и сплетни прежде всего в сети. Таким образом авторы сериала хотят показать, как изменилось общество с развитием соцсетей. 

"Самоидентификация, принятие себя и разнообразие – наши ключевые темы, и я могу сказать, что это будет очень отличаться от той "Сплетницы", которую мы знали" - говорят создатели о перезапуске.

Актеры, которые сыграют в новом сезоне сериала "Сплетница":

Эмили Элин Линд

 
 
 
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Публикация от Gossip Girl (@gossipgirl)

Уитни Пик

 
 
 
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Джейсон Готей

Джонатан Фернандес

Эли Браун

 
 
 
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Публикация от Gossip Girl (@gossipgirl)

Тави Гевинсон

 
 
 
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Публикация от Gossip Girl (@gossipgirl)

Томас Доэрти

 
 
 
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Публикация от Gossip Girl (@gossipgirl)

Адам Чанлер-Берат

Зион Морено

 
 
 
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Публикация от Gossip Girl (@gossipgirl)

Ранее, "Телеграф" писал о самых ярких новых сериалах, которые выйдут в июне-2021.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

Все по теме:

Кино, Сериал, HBO, Сплетница, HBO Max.
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