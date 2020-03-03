"Сплетница": кто сыграет в перезапуске сериала

Новости культуры:В Голливуде готовят новый сезон популярного сериала "Сплетница" (Gossip Girl).

Сериал "Сплетница" получит продолжение! Эта новость стремительно захватила сеть, а поклонники одни за одним начали выведывать тайны будущих эпизодов.

Наибольшее внимание привлекали главные героини сериала – Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер) и Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли). Киноманы надеялись, что звезды вернутся в новых сериях, однако исполнительный продюсер "Сплетницы" заявил, что это будет новая история без привычных персонажей.

В сериале не будет Серены или Блэр. Это не римейк, – подчеркнул Джош Шварц.

3 марта стало известно, что главные роли в сериале "Сплетница" получили малоизвестные актеры, которые только начинают свою карьеру в Голливуде. Так, в перезагрузке кинопроекта предстанут звезды "Милых обманщиц" и "Питера Пена".

Актеры перезагрузки сериала "Сплетница":

Эмили Элин Линд

Уитни Пик

Джейсон Готей

Джонатан Фернандес

Эли Браун

Сейчас авторы сериала держат в секрете сюжет новой "Сплетницы". По данным HBO, в проекте ярко показали, как социальные сети влияют на жизнь подростков. Новый сезон будет состоять из 9-10 серий, премьера которых запланирована на весну 2020 года.