"Сплетница": кто сыграет в перезапуске сериала

Сериал "Сплетница" получит продолжение! Эта новость стремительно захватила сеть, а поклонники одни за одним начали выведывать тайны будущих эпизодов.
Наибольшее внимание привлекали главные героини сериала – Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер) и Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли). Киноманы надеялись, что звезды вернутся в новых сериях, однако исполнительный продюсер "Сплетницы" заявил, что это будет новая история без привычных персонажей.
В сериале не будет Серены или Блэр. Это не римейк, – подчеркнул Джош Шварц.
3 марта стало известно, что главные роли в сериале "Сплетница" получили малоизвестные актеры, которые только начинают свою карьеру в Голливуде. Так, в перезагрузке кинопроекта предстанут звезды "Милых обманщиц" и "Питера Пена".
Актеры перезагрузки сериала "Сплетница":
Эмили Элин Линд
Уитни Пик
Джейсон Готей
Джонатан Фернандес
Эли Браун
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REPARTO GOSSIP GIRL (HBO MAX) El reboot de #GossipGirl para HBO Max contará con 10 episodios y estos son sus actores principales: Emily Alyn Lind (Revenge), Whitney Peak (Las escalofriantes aventuras de Sabrina), Eli Brown (Pequeñas Mentirosas: Perfeccionistas), Johnathan Fernandez (Arma Letal) y Jason Gotay (Broadway). Todavía no se sabe a quiénes interpretarán cada uno. Sin embargo, como novedad conocemos que la Reina Cotilla va a ser adaptada a las redes sociales que hay hoy día. . . . #gossipgirl #gossipgirledits #gossipgirlxoxo #gossip #gossipgirlreboot #hbo #hbomax #emilyalynlind #whitneypeakhotel #whitneypeak #elibrown #johnathanfernandez #jasongotay #revenge #sabrina #prettylittleliars #armaletale #broadway
Сейчас авторы сериала держат в секрете сюжет новой "Сплетницы". По данным HBO, в проекте ярко показали, как социальные сети влияют на жизнь подростков. Новый сезон будет состоять из 9-10 серий, премьера которых запланирована на весну 2020 года.