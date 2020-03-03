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"Сплетница": кто сыграет в перезапуске сериала

"Сплетница": кто сыграет в перезапуске сериала
16:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:В Голливуде готовят новый сезон популярного сериала "Сплетница" (Gossip Girl).

Сериал "Сплетница" получит продолжение! Эта новость стремительно захватила сеть, а поклонники одни за одним начали выведывать тайны будущих эпизодов.

Наибольшее внимание привлекали главные героини сериала – Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер) и Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли). Киноманы надеялись, что звезды вернутся в новых сериях, однако исполнительный продюсер "Сплетницы" заявил, что это будет новая история без привычных персонажей.

В сериале не будет Серены или Блэр. Это не римейк, – подчеркнул Джош Шварц.

3 марта стало известно, что главные роли в сериале "Сплетница" получили малоизвестные актеры, которые только начинают свою карьеру в Голливуде. Так, в перезагрузке кинопроекта предстанут звезды "Милых обманщиц" и "Питера Пена".

Актеры перезагрузки сериала "Сплетница":

  • Эмили Элин Линд

  • Уитни Пик

  • Джейсон Готей

  • Джонатан Фернандес

  • Эли Браун

 
 
 
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REPARTO GOSSIP GIRL (HBO MAX) El reboot de #GossipGirl para HBO Max contará con 10 episodios y estos son sus actores principales: Emily Alyn Lind (Revenge), Whitney Peak (Las escalofriantes aventuras de Sabrina), Eli Brown (Pequeñas Mentirosas: Perfeccionistas), Johnathan Fernandez (Arma Letal) y Jason Gotay (Broadway). Todavía no se sabe a quiénes interpretarán cada uno. Sin embargo, como novedad conocemos que la Reina Cotilla va a ser adaptada a las redes sociales que hay hoy día. . . . #gossipgirl #gossipgirledits #gossipgirlxoxo #gossip #gossipgirlreboot #hbo #hbomax #emilyalynlind #whitneypeakhotel #whitneypeak #elibrown #johnathanfernandez #jasongotay #revenge #sabrina #prettylittleliars #armaletale #broadway

Публикация от Cinema Avenue (@cinemaavenue)

"Гремлины" возвращаются: HBO взялась за съемки приквела

Сейчас авторы сериала держат в секрете сюжет новой "Сплетницы". По данным HBO, в проекте ярко показали, как социальные сети влияют на жизнь подростков. Новый сезон будет состоять из 9-10 серий, премьера которых запланирована на весну 2020 года.

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Сериал, Актеры, HBO, Роли, Сплетница, Перезапуск.
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