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Четверг, 20.02.2020
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"Гремлины" возвращаются: HBO взялась за съемки приквела

"Гремлины" возвращаются: HBO взялась за съемки приквела
05:20 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Создатель "Гремлинов" поможет HBO снять приквел.

Джо Данте, режиссер фантастического фильма "Гремлины" и его продолжения, согласился стать консультантом многосерийного анимационного приквела, который собирается снимать телесеть HBO. Эту информацию он подтвердил в беседе с корреспондентами издания Daily Dead.

Проект получил название "Гремлины. Секреты Могвайя".

"Я очень доволен тем, как все развивается. Это приквел. Частично он посвящен мистеру Уингу, когда он еще был мальчиком, и когда он впервые открыл для себя могвайя. Действие происходит в Китае в 20-е годы, проект анимационный, и он очень масштабный. Если бы вы попытались снять художественный фильм такого масштаба, это было бы возмутительно дорого. Но в анимации вам сходит с рук почти все, что вы можете придумать. Вероятно, он выйдет в 2021 году или, возможно, до конца 2020 года. Релиз состоится на HBO Max", - прокомментировал Данте.

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Отметим, что студия Warner Bros.в течение многих лет пыталась перезапустить популярную серию. Еще в 2010 году речь шла о полнометражном римейке, утверждалось, что зрителям предстоит узнать о некоторых способностях Гремлинов, которые н упоминались в оригинальных лентах. Данте не планировал участвовать в этом проекте.

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Фильмы, HBO, Сериалы, Гремлины, Джо Данте.
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