"Я не могу оставаться зависимой от родителей": дочь Спилберга стала актрисой фильмов для взрослых

Новости шоу бизнеса:Дочь Стивена Спилберга объявила о начале карьеры актрисы порнофильмов.

Дочь знаменитого голливудского режиссера и продюсера Стивена Спилберга Микаэла объявила о начале карьеры актрисы порнографических фильмов. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентами издания The Sun. По признанию девушки, она объявила о своем решении родителям в прошедшие выходные, и они "были заинтригованы, но не расстроены".

"Я устала от того, что не могу извлечь выгоду из своего тела, и, честно говоря, я устала от того, что меня убеждают ненавидеть свое тело. А еще я просто устала работать изо дня в день, это не приносило мне душевного спокойствия", - прокомментировала она.

По словам 23-летней Микаэлы, занявшись порно, она надеется стать финансово независимой от ее знаменитых родителей. "Мое тело, моя жизнь, мой доход, мой выбор. Я не могу оставаться зависимой от родителей или даже от государства, если на то пошло. Не то, чтобы в этом было что-то плохое, просто мне это неудобно", - добавила она.

Девушка подчеркнула, что пока намерена ограничиться лишь сольными экспериментами. "Я не хочу делать ничего, кроме сольных вещей, так как чувствую, что это стало бы нарушением моих персональных границ", - отметила она. В индустрии развлечений для взрослых она надеется стать известной под псевдонимом Sugar Star.