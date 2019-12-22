СМИ: Джошуа Джексон сыграл тайную свадьбу с известной актрисой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Молодожены также готовятся стать родителями.

Джошуа Джексон слывет одним из самых разборчивых голливудских актеров: он встречался и с Кэти Холмс, и с Дианой Крюгер, но до алтаря у них дело так и не дошло. Почему? Вопрос большой! За которым сразу следует второй: кто же эта красотка, на которой завидный холостяк женился всего через год после знакомства? Разбираемся вместе.

Когда в 2016-м Диана Крюгер и Джошуа Джексон расстались, многие сочли это шуткой. И правда, актеры прожили вместе больше 10 лет и, похоже, были очень счастливы. Поклонники нередко задавались вопросом, почему же Джексон затягивает с предложением руки и сердца, но, вероятно, актер в тот момент не был готов к статусу мужа и главы семьи.

По другой версии, Джошуа был "слишком разборчив" и не хотел связывать свою жизнь абы с кем. Да уж, на комплимент Диане Крюгер это явно не тянет. Третья часть поклонников придерживалась мнения, что актер - заядлый холостяк, поэтому ни одной, даже самой прекрасной женщине не сделает предложение.

Однако в 41 год Джошуа все же решился на женитьбу, причем сделал это, по мнению многих, весьма спонтанно. Избранницей актера стала 33-летняя британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит. Эта темнокожая красавица сначала работала клерком в банке, пока знакомый не свел ее с Фарреллом Уильямсом. Тот сразу разглядел потенциал необычной девушки родом с Ямайки и убедил ее стать моделью.

Теперь Джоди сотрудничает с мировыми брендами, а кроме того - снимается в кино. Причем довольно успешно! Слухи о романе актеров появились осенью 2018-го, но звезды не спешили афишировать свои отношения.

Правда, Тернер-Смит не удержалась и 12 августа 2019-го выложила совместное фото с "приятелем" в своем Инстаграме. Подписала она его так: "Просто два человека, которые немного нравятся друг другу". Как выяснилось, в тот момент пара подавала документы для регистрации брака. По крайней мере, актеров видели у здания суда в Беверли-Хиллз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram two people who only fancy each other a little bit Публикация от Jodie Turner-Smith (@jodiesmith) 12 Авг 2019 в 12:52 PDT

А спустя несколько месяцев состоялся их первый совместный выход в свет. На ноябрьской премьере фильма Queen & Slim, в котором Джоди Тернер-Смит приняла участие, появился Джошуа Джексон. Он пришел поддержать возлюбленную и, не скрывая своего приподнятого настроения, с ней позировал.

По словам инсайдера в Us Weekly, Джоди и Джошуа расписались тогда же, в ноябре. А в скором времени уже станут родителями. Что ж, поздравляем молодых!