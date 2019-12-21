Бывшие супруги Ферги и Джош Дюамель "поделили" ребенка

Новости шоу бизнеса:Бывшие супруги "поделили" права на опеку своего сына поровну.

На днях суд Калифорнии вынес окончательное решение об опеке над 6-летним Акселем Дюамелем - общим ребенком певицы Ферджи и актёра Джоша Дюамеля.

Как сообщается, обе стороны отказались от требования выплаты алиментов на ребёнка, заявив, что располагают достаточными средствами.

Это произошло месяц с небольшим спустя с того момента, когда суд признал развод певицы и её мужа завершённым. Заметим, что бракоразводный процесс прошел на удивление мирно, несмотря на достаточно драматичное расставание пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‘Tis the Season... #AxlJack Публикация от Fergie (@fergie) 20 Дек 2019 в 12:31 PST

Прожив 8 лет в браке, 44-летняя Ферджи и 47-летний Джош разошлись ещё в 2017-м. Однако документы на развод были поданы лишь через 2 года. Всё это время бывшая солистка Black Eyed Peas не могла поверить, что между ними действительно всё кончено.

Она до последнего момента надеялась наладить отношения с супругом и горько плакала, рассказывая в интервью о крушении своей семейной жизни.

А Джош тем временем без капли стеснения публично признавался, что ещё до их расставания перестал испытывать к Ферджи романтические чувства и теперь "ищет более молодую жену, чтобы завести ещё детей". Для певицы это стало большим ударом. К тому же, актёр, не дожидаясь официального развода, стал встречаться с новой подругой - моделью Эйсой Гонсалес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Harvest 2019 at @FergusonCrest Публикация от Fergie (@fergie) 24 Ноя 2019 в 2:02 PST

Можно представить, как неприятно это оказалась для Ферджи. Ведь она не раз признавалась, что мечтала провести рядом с Джошем всю жизнь и родить от него ещё детей. Однако, в конце концов, певица нашла в себе силы смириться и признать, что с их браком "покончено раз и навсегда".

Можно было бы ожидать, что обиженная на бывшего супруга, Ферджи будет из чувства мести препятствовать его общению с сыном.

Но, видимо, из любви к сыну бывшая миссис Дюамель не стала этого делать. Хотя и отказалась от финансовой поддержки с его стороны, а также вернула себе девичью фамилию Фергюсон, которую она несколько лет назад сменила на Дюамель.