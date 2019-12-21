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Уже не вместе: Деми Ловато разошлась со своим парнем

Уже не вместе: Деми Ловато разошлась со своим парнем
19:17 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Звезда объяснила, что это был трудный шаг для обоих влюбленных.

27-летняя исполнительница и актриса начала постепенно возвращаться к полноценной жизни после длительной реабилитации. Деми Ловато лечилась от наркотической зависимости с июля 2019 года. В ноябре она поспешила утешить фанатов, обнародовав свои новые отношения.

Певица закрутила роман с 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном. Его отец Джордж Уилсон возглавлял движение скейтбординга на западном побережье Тихого океана в 70-х годах. Сейчас мужчина занимается дизайном и пошивом джинсов для самых известных брендов.

27-летняя певица только в ноябре опубликовала романтическое фото с моделью Остином Уилсоном, утверждая, что нашла свою любовь.

 
 
 
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fiiiiiiine art @ddlovato @austingwilson

Публикация от ANGELO KRITIKOS (@angelokritikos)

Однако недавно звезда, отвечая фанатам в комментариях, призналась, что пара уже не вместе. Девушка удалила из своего профиля в Инстаграме все совместные фото, однако попросила не обвинять во всем бывшего бойфренда.

 
 
 
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@ddlovato @austingwilson

Публикация от ANGELO KRITIKOS (@angelokritikos)

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"Он хороший парень. Значительно лучше, чем люди могут воспринимать его только по внешнему виду из-за обилия татуировок. Расставание тяжелое для нас обоих", – призналась Деми Ловато поклонникам.

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Все по теме:

Расставание, Американская певица, Деми Ловато, Остин Уилсон.
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