СМИ: Джессика Бил пока не простила Джастина Тимберлейка

Американская актриса Джессика Бил не смогла простить своего мужа Джастина Тимберлейка за скандальную историю, которая случилась месяц назад.
23 ноября Тимберлейк попал в объективы папарацци с актрисой Алишой Вейнрайт. После этого в сети начали распространяться слухи о том, что актер изменяет Джессике Бил.
Известно, что Джессика Бил и Джастин Тимберлейк женаты уже семь лет и воспитывают четырехлетнего сына Сайласа. После слухов об измене в сети актер решил прокомментировать инцидент на своей странице в инстаграме. Мужчина заявил, что между ними исключительно рабочие и дружеские отношения.
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#JustiTimberlake has cleared the air regarding these photos of him getting cozy with his #Palmer co-star #AlishaWainwright at a cast party. The performer publicly apologized for his behavior and admitted to drinking heavily that night but denied that there is anything going on with him and Alisha. Photos reposted from @enews
"Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и жалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел дать своему сыну. Я прошу прощения у моей прекрасной жены и семьи за то, что я поставил их в неудобную ситуацию", – заявил актер.
Что интересно, инсайдеры издание US Weekly сообщают, что Джессика до сих пор не простила мужа за инцидент и даже сама заставила его прокомментировать скандал.
Сейчас супруги сфокусированы на том, чтобы исправить проблемы в отношениях. Но Джессика до сих пор чувствует обиду и грусть из-за этой ситуации. Она еще не до конца его простила, – говорится в источнике.