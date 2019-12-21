СМИ: Джессика Бил пока не простила Джастина Тимберлейка

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер ушел с коллегой по фильму "Палмер" Алишей Вейнрайт в бар, где вел себя очень раскованно.

Американская актриса Джессика Бил не смогла простить своего мужа Джастина Тимберлейка за скандальную историю, которая случилась месяц назад.

23 ноября Тимберлейк попал в объективы папарацци с актрисой Алишой Вейнрайт. После этого в сети начали распространяться слухи о том, что актер изменяет Джессике Бил.

Известно, что Джессика Бил и Джастин Тимберлейк женаты уже семь лет и воспитывают четырехлетнего сына Сайласа. После слухов об измене в сети актер решил прокомментировать инцидент на своей странице в инстаграме. Мужчина заявил, что между ними исключительно рабочие и дружеские отношения.

"Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и жалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел дать своему сыну. Я прошу прощения у моей прекрасной жены и семьи за то, что я поставил их в неудобную ситуацию", – заявил актер.

Что интересно, инсайдеры издание US Weekly сообщают, что Джессика до сих пор не простила мужа за инцидент и даже сама заставила его прокомментировать скандал.

Сейчас супруги сфокусированы на том, чтобы исправить проблемы в отношениях. Но Джессика до сих пор чувствует обиду и грусть из-за этой ситуации. Она еще не до конца его простила, – говорится в источнике.