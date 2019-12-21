Актриса Алена Мусиенко опубликовала редкие архивные снимки

Алена Мусиенко сейчас сделала паузу в карьере, чтобы посвятить себя материнству.
По ее словам, с ребенком очень сложно физически и морально, но она является благодарной за такой период и своего сына. "Как бы тяжело не было, это безграничное счастье и особая любовь", – подчеркнула Мусиенко.
На один из вопросов "Являются ли они с мужем лучшими друзьями" Алена откровенно призналась, что нет. "Я бы этого очень хотела, но он очень занят... Постоянно уставший. Я бы хотела, чтобы мы стали лучшими друзьями. Со временем, возможно, так и произойдет", – рассказала актриса.
Также подписчики в Инстаграме поинтересовались у Алены Мусиенко, с рождения ли у нее пышные губы. Знаменитость решила ответить на это своими архивными снимками. Алена Мусиенко еще предложила сравнить свои губы, матери и сына Доминика, чтобы доказать натуральную красоту.