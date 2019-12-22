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Самый дорогой развод года: Forbes определил главного неудачника 2019 года
14:24 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com

Новости шоу бизнеса:Forbes назвал главу Amazon Джеффа Безоса миллиардером-неудачником года.

Американский журнал Forbes составил рейтинг миллиардеров, которые стали главными неудачниками 2019 года. Это люди, потерявшие больше всего денег.

На втором месте в списке основатель и глава компании Amazon Джефф Безос, который также является самым богатым человеком в мире. За год он потерял $13,1 млрд, и все из-за развода со своей женой Маккензи.

После 25 лет брака Джефф отдал бывшей супруге 25% своих акций компании, и сейчас Маккензи владеет 4% Amazon. При этом сам Безос остается самым богатым человеком с состоянием более $111 млрд.

Также в списке:

  • индийский бизнесмен Азим Премджи, который передал акции своей компании Wipro на $7,5 млрд на благотворительность — -$14,1 млрд

  • глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра, акции двух компаний которого подешевели на 40% — -$3,4 млрд

  • экс-глава Uber Трэвис Каланик — -$3,1 млрд

  • cопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи, компания которого потеряла 74% прибыли — -$3 млрд.

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Кстати, основатель Facebook Марк Цукерберг за год прибавил к своему доходу внушительные $22,1 млрд, хотя еще в прошлом году был в таком же списке миллиардеров-неудачников.

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Forbes, Рейтинг, Amazon, Миллиардер, Джефф Безос.
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