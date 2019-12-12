Меркель снова стала самой влиятельной женщиной по версии Forbes

Канцлер Германии Ангела Меркель уже девятый год подряд возглавила рейтинг самых влиятельных женщин года по версии Forbes.
Об этом сообщается на сайте издания.
"Ангела Меркель, первая женщина-канцлер Германии и первый номер в рейтинге в этом году - уже девятый год подряд", - говорится в сообщении.
Вторую строчку в рейтинге занимает новая глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Тройку самых влиятельных женщин 2019 года замыкает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
На последней строчке рейтинга оказалась 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг.