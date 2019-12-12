Меркель снова стала самой влиятельной женщиной по версии Forbes

Новости мира:Forbes в девятый раз назвал Меркель самой влиятельной женщиной года.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже девятый год подряд возглавила рейтинг самых влиятельных женщин года по версии Forbes.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Ангела Меркель, первая женщина-канцлер Германии и первый номер в рейтинге в этом году - уже девятый год подряд", - говорится в сообщении.

Вторую строчку в рейтинге занимает новая глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Тройку самых влиятельных женщин 2019 года замыкает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

На последней строчке рейтинга оказалась 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг.