Человек года по версии Time: что известно об экоактивистке Грете Тунберг

Как сообщали ранее в TIME, на почетное звание претендовали влиятельные политики и миллионеры. В частности, в 2019 году за победу в номинации "Человек года" поборолись председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, американская футболистка Меган Рапино, тайный информатор разведки США, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, участники протестов в Гонконге и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Однако первенство в номинации "Человек года" получила 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Школьница, которая публично обратила внимание чиновников на глобальное потепление, уже украсила новую обложку издания.

Представители TIME отметили, что ученые, активисты и политики десятки лет тратят на то, чтобы привлечь внимание людей к изменению климата. А вот 16-летняя Грета за короткое время сумела превратить забастовки на массовые протесты, а выступлением в ООН заставила мировое сообщество задуматься над глобальными проблемами.

Она ободрила тех, кто желает действовать, и пристыдила тех, кто этого не делает. Она убедила лидеров, от мэров до президентов, взять на себя обязательства там, где они раньше тянули. Она сосредоточила внимание мира на экологической несправедливости, против которой активисты протестуют годами, – заявили журналисты.

Что известно о речи Греты Тунберг на саммите ООН по климату

В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в предательстве нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу по ту сторону океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, – именно с такими словами Тунберг обратилась к мировым лидерам.

Выступление Греты Тунберг на саммите ООН: видео

Swedish climate activist Greta Thunberg at #UNGA: "This is all wrong...You all come to us young people for hope. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words—and yet, I'm one of the lucky ones." https://t.co/YTVSvKxTkg pic.twitter.com/px90HghuQd

