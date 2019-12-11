Человек года по версии Time: что известно об экоактивистке Грете Тунберг

Новости шоу бизнеса:Престижное издание TIME объявило 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года".

Как сообщали ранее в TIME, на почетное звание претендовали влиятельные политики и миллионеры. В частности, в 2019 году за победу в номинации "Человек года" поборолись председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, американская футболистка Меган Рапино, тайный информатор разведки США, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, участники протестов в Гонконге и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Однако первенство в номинации "Человек года" получила 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг. Школьница, которая публично обратила внимание чиновников на глобальное потепление, уже украсила новую обложку издания.

Представители TIME отметили, что ученые, активисты и политики десятки лет тратят на то, чтобы привлечь внимание людей к изменению климата. А вот 16-летняя Грета за короткое время сумела превратить забастовки на массовые протесты, а выступлением в ООН заставила мировое сообщество задуматься над глобальными проблемами.

Она ободрила тех, кто желает действовать, и пристыдила тех, кто этого не делает. Она убедила лидеров, от мэров до президентов, взять на себя обязательства там, где они раньше тянули. Она сосредоточила внимание мира на экологической несправедливости, против которой активисты протестуют годами, – заявили журналисты.

Что известно о речи Греты Тунберг на саммите ООН по климату

В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в предательстве нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу по ту сторону океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, – именно с такими словами Тунберг обратилась к мировым лидерам.

Выступление Греты Тунберг на саммите ООН: видео

Swedish climate activist Greta Thunberg at #UNGA: "This is all wrong...You all come to us young people for hope. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words—and yet, I'm one of the lucky ones." https://t.co/YTVSvKxTkg pic.twitter.com/px90HghuQd — ABC News (@ABC) September 23, 2019

Несовершеннолетняя активистка борется с глобальным потеплением и является одним из самых влиятельных подростков в 2018 году по версии именитого американского издания TIME. В марте норвежские политики номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции на Нобелевскую премию мира. Девушка в таком юном возрасте оказалась среди номинантов, поскольку думает о будущем Земли и о климатических изменениях, надвигающихся на планету.

Климатическая угроза может быть одной из наиболее важных причин войны и конфликта. Массовое движение, которое начала Грета, является очень важным вкладом в поддержание мира, – заявил тогда один из норвежских политиков Фредди Андре Овстегар.

На номинацию отреагировала и сама Грета. Девочка написала, что для нее это большая честь и выразила благодарность.

Биография Греты Тунберг

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Швеции. Учась только в 9 классе, девочка решила заняться борьбой за восстановление экосистемы планеты. И ей это удалось – к движению школьницы присоединились тысячи людей.

Когда я была младше, учителя в школе показывали нам фильмы о пластике в океане, о том, что из-за глобального потепления полярные медведи голодают, и так далее. Я плакала, когда это смотрела. Мои одноклассники тоже переживали, но когда фильм заканчивался, они могли спокойно заниматься своими делами. Я так не могу. Эти кадры просто застряли у меня в голове, – рассказала о начале своей эко-борьбе девушка.

Маленькая девочка в желтом дождевике: чем известна Грета Тунберг?

16-летняя шведская школьница является политической активисткой, выступающей за остановку глобального потепления и изменение климата.

Впрочем, она не всегда была такой сильной и убедительной, как на выступлении перед мировыми лидерами в ООН. Из-за переживаний из-за экологических проблем на планете в возрасте 11 лет у Греты развилась депрессия. Девочка перестала ходить в школу, есть и общаться с друзьями.

Начались также проблемы с одноклассниками, ведь она была не как все: врачи диагностировали у Греты и ее младшей сестры Беаты синдром Аспергера, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность) и избирательный мутизм, который проявляется в том, что человек не всегда способен разговаривать, когда этого от него требует социальная ситуация.

В августе 2018 года Грета прославилась тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции. Она каждую пятницу приходила под здание с требованием к законодателям поддержать Парижское климатическое соглашение.

Этим поступком шведская школьница вдохновила сотни тысяч учеников по всему миру. Благодаря Грете дети начали тоже выходить на забастовки и привлекать внимание к проблеме изменения климата. По состоянию на декабрь 2018 года, более 20 тысяч учеников провели забастовки минимум в 270 городах. Движение назвали "Пятницы за будущее", потому что забастовки происходили именно в этот день.

В ноябре 2018 года Тунберг выступила на TEDxStockholm, а в декабре обратилась к Конференции ООН по вопросам изменения климата. В январе 2019 года школьницу пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе.

Кстати, в Давос девочка 32 часа ехала поездом, в отличие от многих делегатов, прибывших на форум почти 1500 отдельными частными реактивными самолетами. Во время своего выступления там она сказала: "Некоторые люди, некоторые компании, некоторые лица, принимающие решения, точно знают, какими бесценными ценностями они жертвуют, чтобы продолжать зарабатывать немыслимые суммы денег. Я думаю, что многие из вас сегодня принадлежит к этой группе людей".

Еще через некоторое время на том же форуме в Давосе Тунберг обратилась с оговоркой к мировым лидерам.

Наш дом горит. Я хочу, чтобы вы паниковали. Я хочу, чтобы вы чувствовали страх, который я чувствую каждый день. Мы должны изменить ситуацию, чтобы дать молодым людям надежду, – сказала она.

Что известно о семье Греты Тунберг?

Маленькая активистка происходит не из простой семьи: ее мама – известная оперная певица Малена Эрнман, которая даже представляла Швецию на песенном конкурсе Евровидение в 2009 году, отец – актер Сванте Тунберг, а дед – актер и режиссер Улоф Тунберг.

Кстати, изменить отношение к окружающей среде Грета пытается, начиная с собственной семьи. Она настаивает, чтобы родственники стали веганами и отказались от полетов.

Награды и премии Греты Тунберг

Грета Тунберг – одна из победителей конкурса дебатных статей о климате для молодых людей от газеты Svenska Dagbladet в мае 2018 года. В ноябре 2018 года она получила стипендию Фришусета "Молодая ролевая модель года".

А в декабре 2018 года журнал TIME назвал Тунберг одной из 25 самых влиятельных подростков мира 2018 года.