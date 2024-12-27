Не прошли испытания на прочность: Бедняков, Пятов, Димопулос и другие звезды, чей брак распался в 2024 году

Эти пары потеряли близость и решили навсегда расстаться

Завершается 2024 год, который стал для многих временем ярких событий и непростых решений. Среди знаменитостей немало тех, кто сделал шаг навстречу семейному счастью, связав себя узами брака. Однако были и те, кто выбрал расставание, чтобы начать новый этап своей жизни.

"Телеграф" собрал подборку самых громких звездных разводов среди знаменитостей украинского шоу-бизнеса за 2024 год. Их любовь, увы, не выдержала испытаний.

Кто из украинских знаменитостей развелся в 2024 году

Андрей и Юлия Пятовы

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов разводится с женой Юлией после 19 лет брака. Пара сообщила о своем решении совсем недавно, в конце октября. Инициатором развода стала жена футболиста. Бывшие супруги воспитывают четырех детей.

Андрей и Юлия Пятовы

Анна Саливанчук и Александр Божко

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук также рассталась с мужем-нардепом Александром Божко после 8-летнего брака. По словам актрисы, основной причиной развода стало то, что в их отношениях она неправильно расставляла приоритеты.

Анна Саливанчук и Александр Божко вместе с детьми

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов

Брак украинских актеров не прошел проверку на прочность и весной 2024 года Анастасия и Григорий объявили, что расстались. Причин такого решения они не стали указывать, лишь намекнули, что между ними угасли чувства. Актеры вместе были 10 лет, из которых два прожили в браке.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

В конце октября 2024 года Андрей и Настя, которые считались одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса, шокировали новостью о разводе. Пара воспитывает двоих детей и была в браке 10 лет. Причину разрыва знаменитости не стали называть, но намекнули, что на их отношениях негативно отразилось расстояние, ведь с начала войны Настя живет в США.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко

После 11-летнего брака решение о расставании приняла и украинская певица Санта Димопулос. Артистка не рассказала, почему их дороги с бизнесменом Игорем Кучеренко разошлись, но они поддерживают хорошее общение и воспитывают дочь Софию.

Санта Димопулос и Игорь Кучеренко

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Не менее шокирующим стал развод украинских актеров Максима Девизорова и Светланы Гордиенко. Пара рассталась в середине июля, прожив в браке всего два года. А в августе Светлана родила первенца, только отцом ребенка стал не Девизоров.

Максим Девизоров и Светлана Гордиенко

Анна Сагайдачная и Евгений Третьяк

Этим летом звезда украинских сериалов Анна Сагайдачная сообщила, что развелась с мужем, кинопродюсером Евгением Третьяком. Они вместе прожили 5 лет и воспитывают сына Тимура. Сейчас знаменитость в новых отношениях и недавно стала мамой во второй раз.

Анна Сагайдачная и Евгений Третьяк

"Телеграф" писал ранее, кто из знаменитостей стали родителями на третий год вторжения. Среди них Владимир Остапчук и Виталий Козловский.