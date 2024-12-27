Не пройшли випробування на міцність: Бєдняков, П’ятов, Дімопулос та інші зірки, чий шлюб розпався у 2024 році

Ці пари втратили близькість і вирішили назавжди розлучитися

Завершується 2024 рік, який став для багатьох періодом яскравих подій та непростих рішень. Серед знаменитостей чимало тих, хто зробив крок назустріч сімейному щастю, зв’язавши себе узами шлюбу. Однак були й ті, хто вибрав розлучення, щоб розпочати новий етап свого життя.

"Телеграф" зібрав добірку найгучніших зіркових розлучень серед знаменитостей українського шоубізнесу за 2024 рік. Їхня любов, на жаль, не витримала випробувань.

Хто з українських знаменитостей розлучився у 2024 роцы

Андрій та Юлія П’ятови

Колишній воротар донецького "Шахтаря" Андрій П’ятов розлучається з дружиною Юлією після 19 років шлюбу. Пара повідомила про своє рішення зовсім недавно, наприкінці жовтня. Ініціатором розлучення стала дружина футболіста. Колишнє подружжя виховує чотирьох дітей.

Андрій та Юлія П’ятови

Анна Саліванчук та Олександр Божко

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук також розлучилася із чоловіком-нардепом Олександром Божком після 8-річного шлюбу. За словами актриси, основною причиною розлучення стало те, що у їхніх стосунках вона неправильно розставляла пріоритети.

Анна Саліванчук та Олександр Божко разом із дітьми

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

Шлюб українських акторів не пройшов перевірку на міцність і навесні 2024 року Анастасія та Григорій оголосили, що розлучилися. Причин такого рішення вони не вказували, лише натякнули, що між ними згасли почуття. Актори разом були 10 років, з яких два прожили у шлюбі.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка

Наприкінці жовтня 2024 року Андрій та Настя, які вважалися однією з найміцніших пар українського шоубізнесу, шокували новиною про розлучення. Пара виховує двох дітей і була у шлюбі 10 років. Причину розриву знаменитості не стали називати, але натякнули, що на їхні стосунки негативно вплинула відстань, адже з початку війни Настя живе в США.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко

Після 11-річного шлюбу рішення про розлучення ухвалила й українська співачка Санта Дімопулос. Артистка не розповіла, чому їхні дороги з бізнесменом Ігорем Кучеренком розійшлися, але вони підтримують гарне спілкування і виховують дочку Софію.

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

Не менш шокуючим стало розлучення українських акторів Максима Девізорова та Світлани Гордієнко. Пара розлучилася в середині липня, проживши у шлюбі лише два роки. А у серпні Світлана народила первістка, тільки батьком дитини став не Девізоров.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко

Анна Сагайдачна та Євген Третьяк

Цього літа зірка українських серіалів Анна Сагайдачна повідомила, що розлучилася з чоловіком, кінопродюсером Євгеном Третьяком. Вони разом прожили 5 років і виховують сина Тімура. Нині знаменитість у нових стосунках і нещодавно стала мамою вдруге.

Анна Сагайдачна та Євген Третьяк

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