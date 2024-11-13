Від "ідеальної сім’ї" до взаємних звинувачень: що відомо про шлюб та розлучення Узелкова та Боржемської

Подружжя розлучилося у 2018 році

Історія стосунків В’ячеслава Узелкова, який похований у рідній Вінниці, та Марини Боржемської роками виглядала як картинка з ідеального сімейного архіву — спільні ефіри, підтримка одне одного і двоє дітей. Але за цією ідеальною картинкою назрівав конфлікт, який завершився гучним і болісним розлученням.

Пара прожила разом понад два десятиліття — 22 роки шлюбу, що почався ще зі студентського знайомства. "Телеграф" вирішив пригадати, як зароджувалися їхні стосунки, через що вони дали тріщину та чому фінал цієї історії виявився далеким від публічного образу "ідеальної сім’ї".

Історія знайомства Узелкова та Боржемської

Майбутні боксер та тренерка познайомилися, коли навчалися у Вінницькому педінституті. Тоді В’ячеславу було 20, а Марині — 19 років. Вони познайомилися дорогою у бібліотеку.

В'ячеслав Узелков і Марина Боржемська

На початку їхніх стосунків, Узелков уже займався боксом і будував кар’єру, а Марина Боржемська була у його тіні. Вона була домогосподаркою та менеджеркою спортсмена і сфокусувалася лише на сім’ї, відмовившись від власних планів.

Тривалий час пара намагалася завести дітей, але в них нічого не виходило. Тричі у жінки були викидні. Однак через 7 років у подружжя все ж народився син Роберт, а згодом і донька Олівія.

В'ячеслав Узелков з Мариною Боржемською

Подружжя демонструвало своє ідеальне сімейне життя, часто з’являлися на телебаченні та ділилися милими знімками у соцмережах. Тоді вони стали відомими.

Розлучення та скандали

Про розлучення пари стало відомо у 2018 році. Тоді Марина Боржемська залишила спільне житло і не подавала чоловіка на аліменти. Пізніше з’ясувалося, що їй довелося бігти вночі від чоловіка, навіть без своїх та дитячих речей. За півтора року після розлучення жінка повернулася до спільної квартири, коли В’ячеслава не було вдома, щоб забрати документи. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Вечеря з Дороті".

В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська з донькою

Тоді Марині навіть жила у будиночку для "Зважених та щасливих". Тривалий час жінці ще приходили платіжки за комуналку квартири, де вони раніше жили разом із чоловіком, адже житло було оформлене на неї.

В'ячеслав Узелков з дітьми

Влітку 2024 В’ячеслав Узелков виклав допис, у якому заявив, що через ексдружину не спілкувався із власною мамою упродовж 20 років. "У моєї мами день народження. Їй 75 років, з них 20 років, коли був одружений, я з нею не спілкувався. Висновки робіть самі", — написав боксер.

В'ячеслав Узелков з мамою

