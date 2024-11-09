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Були у шлюбі 22 роки, але розлучилися зі скандалом: як виглядають ексдружина і діти покійного В’ячеслава Узелкова (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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В’ячеслав Узелков був одружений з Мариною Боржемською Новина оновлена 09 листопада 2024, 22:53
В’ячеслав Узелков був одружений з Мариною Боржемською. Фото Колаж "Телеграфу"

Марина Боржемська і рідний син вшанували пам'ять боксера

У суботу, 9 листопада, стало відомо про смерть українського боксера В’ячеслава Узелкова. Спортсмену було лише 45 років. Навесні чоловік переніс складну операцію на серці, а згодом отримав II групу інвалідності. Про причину смерті не йдеться.

Узелков понад 20 років був одружений зі спортсменкою та колишнім тренером проєкту "Зважені та щасливі" Мариною Боржемською. У цих стосунках з’явилися двоє дітей — син Роберт і дочка Олівія. У 2018 році подружжя розлучилося.

Скандальне розлучення, аб’юз і закиди

В’ячеслав Узелков та Марина Боржемська були у стосунках 22 роки. Боксер неодноразово зізнавався, що сім’я завжди була головним пріоритетом у житті. Подружжя ніколи не приховувало свого щастя від шанувальників: вони часто ділилися сімейними фото у соціальних мережах та з’являлися разом на світських заходах. Про розлучення пари стало відомо наприкінці 2018 року.

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Подружжя виховувало двох дітей
марина боржемська в’ячеслав Узелков
Марина Боржемська була з В’ячеславом Узелковим понад 20 років

Після розлучення пара так і не змогла зберегти дружніх стосунків. Про подробиці процесу вони розповідали неохоче. Узелков зізнався, що не зміг впоратися з ревнощами, і саме це призвело до розставання з Мариною. Боржемська ж воліла не вдаватися в деталі, лише зазначивши, що "накопичилося багато всього".

У січні 2024 року Боржемська розповіла в інтерв’ю "Слава+", що у неї з Узелковим були аб’юзивні стосунки. "У мене аб’юзинг був більше не в тому, щоб підняти руку. Це моральний аб’юзинг. Це якась моя жертовність, це відповідальність за те: "а що він без мене буде", "як він без мене", — поділилася раніше Марина.

марина боржемська
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Влітку цього року В’ячеслав звинуватив колишню дружину у тому, що через неї не спілкувався з матір’ю 20 років. "У моєї мами день народження. Їй 75 років, з них 20 років, коли був одружений, я з нею не спілкувався. Висновки робіть самі", — заявив боксер у своєму Інстаграмі.

в’ячеслав Узелков мама
Фото: instagram.com/uzelkov_official

Звернення сина до батька

Наприкінці літа 2024 року старший син Роберт публічно звинуватив Узелкова в приниженнях. Нібито його батько погрожував сім’ї та ображав їх словесно. "Ця людина, крім погроз моєї сім’ї, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів – це для нього нормально, обзивати мене – теж нормально, і навіть обзивати друзів моєї родини – теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові допомогти йому, але замість подяки він завжди робив зло", — писав хлопець.

роберт узелков
Фото: instagram.com/r0xzsc

Після цього Марина Боржемська підтримала сина та подякувала йому за сміливість. Сьогодні Роберт вшанував пам’ять батька словами: "Якими б не були у нас стосунки, все одно боляче та неприємно".

в’ячеслав узелков син роберт
Фото: instagram.com/r0xzsc

Також вшанувала память покійного ексчоловіка і Марина. "Пішов з життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", — написала Боржемська в Інстаграмі, вимкнувши попередньо коментарі.

в’ячеслав узелков марина боржемська
марина боржемська роберт узелков оливія узелкова
Фото: instagram.com/uzelkova.marina
марина боржемська роберт узелков оливія узелкова
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Життя після розлучення

У 2021 році Узелков брав участь у шоу "Одруження наосліп" з Юлією Черницькою (7 сезон, 1 випуск). У результаті він віддав обручку Юлії, зізнавшись, що все ще відчуває почуття до колишньої дружини Марини.

в’ячеслав узелков Юлія черницька

У 2022 році колишній боксер повідомляв, що одружується, а в грудні 2023 року В’ячеслав показав спільне фото з красивою незнайомкою. Втім, з ким був і чи був у стосунках спортсмен — невідомо.

Теги:
#Діти #Сім'я #В'ячеслав Узелков #Марина Боржемская