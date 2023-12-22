Заручений Узелков заінтригував фото з красунею-брюнеткою

Після скандального розлучення з Мариною Боржемською боксер знайшов нове кохання

Відомий український боксер-професіонал та персональний тренер В’ячеслав Узелков вирішив залишити список завидних холостяків. Нещодавно чоловік заявив про заручини, але свою кохану розкривати зірка не поспішає. Цікаво, що минулого року Узелков вже повідомляв, що одружується.

У сторіс Інстаграму В’ячеслав поділився кумедним спільним фото з незнайомкою — красивою брюнеткою, яку звуть, судячи з імені в акаунті дівчини, Анастасія Скрипник. На знімку дівчина тільки запостила нік боксера і поставила палаюче серце.

Нагадаємо, що у першому шлюбі з фітнес-тренером Мариною Боржемською В’ячеслав Узелков прожив 22 роки. Подружжя навіть разом було тренерами у популярному шоу "Зважені та щасливі" телеканалу СТБ. Про розлучення знаменитостей стало відомо у 2018 році. У шлюбі у подружжя з’явилося двоє дітей – дочка Олівія та син Роберт.

В’ячеслав Узелков із гарною незнайомкою

Після скандального розлучення парі не вдалося зберегти дружні стосунки. Вони неохоче ділилися деталями самого процесу. За словами ексбоксера, він не зумів стримати своїх ревнощів. Саме це і стало причиною його розлучення з Мариною. Боржемська ухильно відмовчувалась і лише зізнавалася, що "накопичилося багато всього".

Узелков та Боржемська прожили у шлюбі 22 роки

Раніше ми повідомляли, що Марина Боржемська показалась в обіймах чоловіка. Шанувальники 43-річної зірки побачили на фото більше, ніж просто дружбу.