"Не скажеш, що це фото друзів": Марина Боржемська показалась в обіймах чоловіка

Зірка заінтригувала ніжними обіймами з українським фотографом

Український фітнес-тренер, екстренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська заінтригувала світлинами, на яких позує в обіймах, за її словами, зі своїм просто другом. Але шанувальники 43-річної зірки побачили на фото більше, ніж просто дружбу.

В соцмережі Інстаграм Боржемська опублікувала три кадри, на яких вона і український фотограф Євген Чернецький разом проводять час і ніжно обіймаються. "А ви вірите в дружбу між чоловіком та жінкою? Діліться своїми історіями", — запитала тренер у своїх підписників.

Фоловери Марини Боржемської написали в коментарях, що такої дружби не існує. Вони поділились власним досвідом і зазначили, що рано чи пізно хтось все одно проявить романтичні почуття. До того ж дивлячись на фото зірки і фотографа, підписники побачили там більше, ніж просто дружбу.

"Ну що ви таке кажете — це справжня любов на фотографіях", "Дивлячись на фото, не скажеш що це фото друзів. Мабуть, все-таки любофффф", "Ви аж занадто світитесь від тої дружби, не вірю", — пишуть у коментарях до світлин.

Нагадаємо, що Марина Боржемська раніше була одружена з українським боксером В’ячеславом Узелковим, з яким вона прожила у шлюбі 22 роки. Про розлучення зірок стало відомо у 2018 році. У шлюбі подружжя встигло завести двох дітей – дочку Олівію та сина Роберта. Наразі експодружжя не контактує, а у лютому минулого року стало відомо про одруження Узелкова. Про його нову обраницю нічого невідомо.