Копія колишньої і молодша на 29 років: Венсан Кассель знайшов собі нову темношкіру модель (фото, відео)

56-річний актор не може намилуватися новою коханою

Після розриву стосунків із французькою моделлю Тіною Кунакі 56-річний актор Венсан Кассель, схоже, щасливий у нових стосунках.

Шанувальники приписують йому роман із бразильською моделлю Нарою Баптістою — і вона точна копія Кунакі. Зірка фільму "Красуня і чудовисько" (2014) не пропускає жодного посту 27-річної моделі в Інстаграмі, коментуючи її фото та відео. Кассель пише, що не може намилуватися нею і що він — її.

Також, за інформацією зі сторіс актора в соцмережі, Кассель і Баптіста разом відвідують заходи.

На відео можна побачити, що пара була разом на бразильській вечірці у клубі Renascença у Ріо-де-Жанейро: дівчина танцює, а актор знімає її на мобільний телефон.

А 27 вересня Нара виклала у сторіс фото знаменитого актора.

Хто така Нара Баптіста

Нара Баптіста, бразильська модель з австралійським корінням, брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020" і зараз їй 27 років. Вона дуже схожа на Тіну Кунакі, як фігурами, кольором волосся та схожими рисами обличчя.

Тіна Кунакі (на фото ліворуч) та Нара Баптіста (на фото праворуч)

Нара Баптіста робить відверті фото

Різниця у віці між Венсаном та Нарою становить 29 років. Схожий віковий розрив був і в актора з його колишньою коханою Тіною Кунакі, з якою він одружився 2018 року і разом виховував чотирирічну дочку, на ім'я Амазоні. Чутки про проблеми у стосунках зіркової пари з’явилися ще у 2021 році, коли Кунакі виклала у соцмережі фото, на якому вона була зображена в обіймах із невідомим чоловіком.