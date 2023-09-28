Копія колишньої і молодша на 29 років: Венсан Кассель знайшов собі нову темношкіру модель (фото, відео)
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56-річний актор не може намилуватися новою коханою
Після розриву стосунків із французькою моделлю Тіною Кунакі 56-річний актор Венсан Кассель, схоже, щасливий у нових стосунках.
Шанувальники приписують йому роман із бразильською моделлю Нарою Баптістою — і вона точна копія Кунакі. Зірка фільму "Красуня і чудовисько" (2014) не пропускає жодного посту 27-річної моделі в Інстаграмі, коментуючи її фото та відео. Кассель пише, що не може намилуватися нею і що він — її.
Також, за інформацією зі сторіс актора в соцмережі, Кассель і Баптіста разом відвідують заходи.
На відео можна побачити, що пара була разом на бразильській вечірці у клубі Renascença у Ріо-де-Жанейро: дівчина танцює, а актор знімає її на мобільний телефон.
А 27 вересня Нара виклала у сторіс фото знаменитого актора.
Хто така Нара Баптіста
Нара Баптіста, бразильська модель з австралійським корінням, брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020" і зараз їй 27 років. Вона дуже схожа на Тіну Кунакі, як фігурами, кольором волосся та схожими рисами обличчя.
Різниця у віці між Венсаном та Нарою становить 29 років. Схожий віковий розрив був і в актора з його колишньою коханою Тіною Кунакі, з якою він одружився 2018 року і разом виховував чотирирічну дочку, на ім'я Амазоні. Чутки про проблеми у стосунках зіркової пари з’явилися ще у 2021 році, коли Кунакі виклала у соцмережі фото, на якому вона була зображена в обіймах із невідомим чоловіком.